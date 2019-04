Kjedelig klisjéfilm om Idol-generasjonen

Teen Spirit

Sjanger: Drama / Musikkfilm. Skuespillere: Elle Fanning, Rebecca Hall, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska. Regi: Max Minghella. USA, 2018. Lengde: 1 t. 33 min. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Nesten 20 år etter at Idol-forløperen Pop Idol ble sendt i Storbritannia for første gang, har noen kommet på den briljante ideen om å lage en film om en ung jente som prøver seg i en lignende konkurranse. Du verden, så originalt.

Hovedpersonen er polske Violet (Elle Fanning). Hun bor i rurale strøk på Isle of Wight sammen med sin mor, som sliter med å få endene til å møtes. Violet har små ekstrajobber ved siden av skolen, men får også skvist inn en og annen uinspirert opptreden på den lokale puben. Fanning spiller den sky einstøingen Violet med en nesten sensasjonell mangel på sjarm, og rollefiguren er ikke lett å verken bli klok på eller engasjere seg i. Hun synger ganske bra, men det er det mange som gjør, så det blir ikke lett å forstå hvorfor vi skal heie på akkurat henne.

Uansett, her er det bare å huke av for alle de vanlige tingene: Modellvakker jente går rundt uten sminke og i litt sjuskete klær, og ser selvsagt smashing ut med en gang hun kommer i kontakt med en stylist. De populære jentene på skolen er høye på seg selv og ikke så veldig sympatiske. Mor vil ikke at datter skal opptre i annet enn kirkekoret. En rufsete mann dukker opp og fungerer som en slags mentor, siden han selv er en glemt sangstjerne. Heltinnen må oppleve noen tilbakeslag fordi hun ikke lydig, men prøver å leve som en normal tenåring.

Det er som om man har brukt en manus-generator og matet den med de fem-seks mest vanlige klisjeene. Man har ikke engang tatt seg bryet med å konstruere noen troverdig konflikt, langt mindre noen skikkelig skurk. De fleste bipersonene blir behandlet med harelabb. Resultatet er så til de grader forutsigbart og uengasjerende.