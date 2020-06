Send Hank von Hell til Grand Prix igjen

Underholdende fra den tidligere Turboneger-vokalisten.

Hans Erik Dyvik Husby alias Hank von Helvete alias Hank von Hell. Foto: Haakon Hoseth

Hank von Hell: «Dead» (Sony)

You can’t kill me, I’m already dead, hvisker Hank von Hell i den minuttlange introen. Tittelkuttet «Dead» følger og sender ham inn i et Grand Prix-univers skapt av finner og østeuropeere. Han har de teatralske grepene som skal til.

Hans Erik Dyvik Husby gikk veien fra Turboneger og heroin til scientologi og rehab, deretter film, teater, kokebøker og MGP. Kanskje ikke så rart at soloalbumet spriker.

«Disco» er allsang på dansegulvet, og på «Crown» deler han vokalen med svenske Guernica Mancini. Fin, men refrenget er oppbrukt.

«Forever animal» har et plagsomt ekko, og «Blackened eyes» stuper inn i kjedsomheten. Ønsker han å være en Ozzy eller Alice, bør han heller ikke dyrke sitt eget image som i «13 in 1».

«Velvet hell» har derimot nerven som skal til, og «Radio shadow» sender ham på en vellykket reise til den nordamerikanske poppønken på 90-tallet sammen med Dave Baksh og Cone McCaslin fra Sum 41.

Han gir oss også «Danger danger!», kjapp metallpønk med fint tempobrudd.

Beste spor: «Radio shadow», «Velvet hell».