Ukens anbefalte sanger

Det er gått 12 år siden forrige single fra The September When.

The September When har vært i studio. Fra venstre Nikolai Grasaasen, Stene Osmundsen, Morten Abel, Helge Hummervoll og Gulleiv Wee. Foto: Jørgen Holst

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De hadde ingen planer om å lage noen ny sang, men den dukket opp likevel. Urframføringen vil skje 14. mars når The September When for første gang entrer operahuset i Oslo. Ifølge stavangerbandet er sangen inspirert av bøkene «De Velvillige» av Jonathan Littell og «Empire of The Summer Moon» av S. C. Gwynne og berører skjebnens urettferdige tilfeldigheter.



Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Might just be me – The September When

Cars in space – Rolling Blackouts Coastal Fever

21st Century USA – Drive-By Truckers

Ride in the unknown – Nada Surf

Count on me – Jonah Tolchin

At the door – The Strokes

That’s a thing – Supersuckers

Texas sun – Khruangbin & Leon Bridges

Ms. California – Beach Bunny

Last forest – Torres

Azad – Frazey Ford

Rolling stoned – Bart Budwig & John Craigie

Pictures – Ásgeir

Gimme more – Kiwi jr.

Under the supermoon – Jenny Lewis & Habib Koité

John Wayne – Peter Oren

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.