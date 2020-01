Første og siste gang han så sin far gråte

Etter plater på engelsk og italiensk er det på tide å prøve seg på morsmålet.

Geir Flatøe Journalist

Terje Nordgarden: «Korsvei» (GD Nord Records)

Omgitt av fjell og fjorder i Todalen på Nordmøre skrev Terje Nordgarden den første sangen som kom med på platen. «Herre, vis oss nåde» vekker minner om gamle Tobben & Ero før refrenget sender den til værs. Etter noen gjennomspillinger er dette blitt en sang jeg stadig nynner på. Et annet høydepunkt er «Sang til min far», framført for faren to uker før han døde. Det var første og siste gang Nordgarden så sin far gråte. Tittelkuttet «Korsvei» har et flott Beatles-aktig refreng, og «Tango» er frisk låt der rimene flyter uanstrengt. De øvrige kuttene er også vel verd å høre. Nordgarden er fra Hamar, uten at høres på dialekten. Han avslutter med en akustisk countryfolk-versjon av DeLillos-låten «Finnes det en kvinne», det eneste lånet her og flott utført. Nordgarden har gjort mye bra på engelsk, men dette er likevel hans beste plate. 12. februar spiller han på Ogna Scene og dagen etter på Bøker & Børst i Stavanger.

Beste spor: «Herre, vis oss nåde», «Sang til min far».

