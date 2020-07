Tou leverte solide tall for 2019

Tou har lenge vært under oppusning, og i 2019 åpnet den største scenen igjen. Det er én av grunnene til at Tou opplevde en markant inntektsøkning i fjor. Foto: Pål Christensen

Tou er godt fornøyd med et overskudd på nesten en halv million i 2019. Egenkapitalen de har bygd seg opp, sørger for at institusjonen kan leve videre gjennom pandemien – enn så lenge.