Brevroman med uklar mottaker

BOK: Hvordan bli en god kjæreste når du ikke har sett god kjærlighet?

Alicia Thi Ngyen Ryberg debuterer med brevromanen «Jeg har fotografert deg mens du sover”. Foto: Solum bokvennen

Alicia Thi Nguyen Ryberg: Jeg har fotografert deg mens du sover. Roman. 206 sider. Solum forlag.

En av 2020s første utgivelser er en flakkende brevroman fra debutanten Alicia Thi Ngyen Ryberg. “Jeg har fotografert deg mens du sover” handler om Inga, en tjuesju år gammel kvinne som prøver å etablere et samliv med Eivind, men som ikke helt vet hvordan hun skal være i det.

Romanen består av en rekke brev fra Inga til hennes nærmeste. På mottakerlisten står Eivind, venninnen Marion, et par yngre søsken, en avdød mor og menn hun har vært forelska i. Å gi leseren nok informasjon utelukkende gjennom brev, samtidig som at brevene skal være fortrolige, er en vanskelig balanse, som bare delvis er vellykket.

Romanens tittel er å finne i et av Ingas mange brev til kjæresten Eivind. Hun har tatt et bilde av ham mens han sover, da har hun tilgang på en versjon av ham som hun kjenner bedre enn han selv. Den sovende Eivind gir Inga en form for ro hun ikke har når han er våken. Da frykter hun at han skal forlate henne. Undersøkingen av Ingas utrygghet er nær og øm, og her er romanen på sitt beste.

Men det lugger litt i lesingen av brevene. Hvem er de egentlig skrevet for? Noen av dem har innledninger som “takk for brevet ditt. Beklager at jeg brukte så lang tid på å svare”, og er slik sett utformet som den ene delen av ulike brevvekslinger. Men utformingen er for ofte unaturlig forklarende, som her, hvor Inga skriver til en hu ble kjent med en kveld: “– Hvorfor studerer du fysikk, spurte jeg. – Jeg drømte om å bli trommeslager, men jeg kom ikke inn på musikkakademiet. Du trommet på lårene dine, kikket beskjedent på meg og smilte”. Når Inga skildrer en episode til en mottaker som selv var der, blir effekten at brevet virker skrevet for romanens leser og ikke Ingas mottaker. I en roman som utelukkende består av brev, blir slike brudd en gjentakende forstyrrende svakhet.

Denne innsigelsen til tross, «Jeg har fotografert deg mens du sover» minner oss på våre ulike utgangspunkt og viser hvor vanskelig det kan være å både gi og ta imot kjærlighet når en ikke er vant til det.

