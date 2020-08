– Har ikke opplevd smittespredning på musikkøvelser etter at smittevernveilederen ble tatt i bruk

Kampanjen som norsk musikkliv setter i gang for å markere at man nå er i sving igjen etter koronastoppen, heter rett og slett «Gjensynsglede».

– Smittevernveilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Vi opplever at musikklivet er flinke til å følge den og har ikke opplevd smittespredning på musikkøvelser etter at veilederen ble tatt i bruk, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd. Foto: CF Wesenberg / handout

Bandøvinger som dette og en hærskare andre musikkaktiviteter er i gang igjen etter koronaen stilnet mye på vårparten. Nå ønsker musikklivet nysgjerrige velkommen inn – i håp om nyrekruttering. Foto: Audun Reithaug / handout

Den skal markere at musikantene rundt i Norge er i gang med det de liker best, nemlig å møtes for å lage musikk sammen. Bak står Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.

I vår ble det stille da tusenvis av ukentlige øvelser ble koronaavlyst. Denne uken samles igjen tusenvis av barn, unge og voksne til ukentlige øvelser i hele landet. Samtidig åpner også kor, korps, øvingsfellesskap og orkestre over hele landet dørene for nysgjerrige som vil prøve hvordan det er å synge og spille.

– I tillegg til å gi oss livsglede og bedre liv har sang og musikk en dokumentert effekt på folkehelsen – vi lever rett og slett lengre av å synge hver uke. Jeg håper mange musikkensembler får nye medlemmer nå i høst, som kan få kjenne gleden i musikkfellesskapet og kraften musikken gir dem, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

– Å synge i kor er en fantastisk opplevelse. Vi vet at korene betyr svært mye for lokalsamfunnene og for dem som er med, sier Åse Vigdis Festervoll, styreleder i Musikkens studieforbund.

Etter at mye av musikkaktiviteten lå nede på vårparten kom det på plass en nasjonal smittevernveileder for musikkøvelser, som gjør at de fleste av øvingene er oppe og går igjen.

– Smittevernveilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Vi opplever at musikklivet er flinke til å følge den og har ikke opplevd smittespredning på musikkøvelser etter at veilederen ble tatt i bruk, opplyser Borgundvaag.