Kjemper seg videre etter hjerneblødningen

Edwyn Collins: «Badbea» (AED/Border)

Edwyn Collins var med i postpunk-bandet Orange Juice, en gjeng fra Glasgow som rakk tre og et halvt album på tre år. De etterlot seg bare én hit: «Rip it up» i 1983.

Det var til gjengjeld en flott låt, akkurat som Collins gjennom solokarrieren bare har hatt én skikkelig listelåt: «A girl like you» i 1995. En flott sang som gikk sin seiersgang verden over.

Dermed ble Collins en one hit wonder-artist to ganger, noe som jo er en selvmotsigelse.

Ti år senere ble han rammet av hjerneblødning og måtte lære å snakke på nytt. Det krevde sitt, og «Badbea» er bare hans niende plate i en 30 år lang solokarriere.

Long ago, back in Glasgow, ambition drove my life. Now I note, I must admit, I couldn’t give a fuck, synger 59-åringen på «Glasgow to London».

Likevel gir han ikke opp, noe nakne «Beauty» forteller oss. Tingene flyter ikke like lett, men «In the morning» er herlig blåøyd soul, og «It’s all about you» befinner seg i samme lei.

Vel verd å høre.

Beste spor: «It’s all about you», «In the morning», «Badbea».