Hevder å ha gitt reggaen til Bob Marley

Lee «Scratch» Perry: «Rootz reggae dub» (Megawave)

Lee Perrys betydning for reggae-musikken kan vanskelig overvurderes. Helt siden 60-tallet har han hatt en sentral rolle, først som artist og senere som banebrytende produsent.

Det siste fikk imidlertid en knekk da hans Black Ark-studio i Kingston brant ned i 1979. Han har tatt på seg skylden for å ha satt fyr på det selv.

Brannen ble Perrys farvel til Jamaica, til gangstere og folk han kalte snyltere. Han satte kurs for London og bosatte seg siden i Sveits.

Fakta: Lee «Scratch» Perry Bakgrunn: Født 20. mars 1936 i Kendal på Jamaica, døpt Rainford Hugh Perry. Utgivelser: Rundt 70 album. Debuterte med «The Upsetter» i 1969.

Han har gjennom årene levert en stri strøm av plater, men i en alder av 83 nærmer han seg en ny rekord.

Det startet med to samlinger på nyåret, «Cloak & dagger» med King Tubby og «Alien dub massive».

I april kom den frittstående singlen «Big Ben rock», som Morrissey-musiker Woodie Taylor fikk i oppdrag å remikse før utgivelse. En herlig låt som viser at veien fra solskinnsmettet reggae på Jamaica til energisk rock i regntunge Storbritannia er kort. Noe Perry viste i sitt samarbeid med The Clash for mange år siden.

To andre singler, «Dunna runna» med The Drop og «The invisible man» med Solid Bronze, nøt også godt av Perrys hjelp på vårparten.

I mai kom «Rainford», bestående av ni ferske sanger innspilt ved hjelp av mangeårig samarbeidspartner Adrian Sherwood.

Lee Perry er døpt Rainford Hugh Perry, og platetittelen peker mot et personlig album. Sherwoods sammenligning med Johnny Cash’ siste, intime plater er å ta det langt, men det er i det minste en retur til det grunnleggende.

Albumet avsluttes med en sju minutter lang reise gjennom Perrys liv kalt «Autobiography of The Upsetter». Obligatorisk lytting. Hør også «African starship» og «Run evil spirit».

Forrige måned kom albumet med den snodige tittelen «Super Ape vs. 緑: Open door», der hip hop-produsenten Mr. Green mikser musikk og gjester med stemmen til Perry. En plate i Perrys ånd, selv om resultatet ligger et godt stykke unna ham.

Dermed er vi framme ved årets foreløpig siste sprell kalt «Rootz reggae dub», der Perry slår fast hvem som er kongen av dub.

Dub så dagens lys på Jamaica på 60-tallet, da dj-er begynte å snakke rytmisk til instrumentalversjoner av kjente reggaelåter. Minimalistisk lydbilde med mye ekko og tung bass.

Perry tar mer enn gjerne æren for å ha gjort sjangeren til det den er. I et intervju med Channel 4 erklærer han at han ga Bob Marley reggaen i presang, slik at han selv kunne konsentrere seg om dub.

Gaven han refererer til i intervjuet, er «Punky reggae party» fra 1977. Marley og Perry så sammenhengen mellom pønkerne i London og rastafari-ungdommen på Jamaica, og dermed ble det en singel med Perry som produsent. Nå får vi en godt over ni minutter lang dub-versjon her.

Perry var også produsent for Marley den gang bandet het The Wailers, som på Marleys «Sun is shining» fra 1971. Den åpner nå «Rootz reggae dub» som et tidlig høydepunkt.

De 12 kuttene ble spilt inn i Negril på Jamaica for to år siden og mikset ferdig av Spacewave i tide til årets Record Store Day. Da kom den bare på vinyl, mens den digitale versjonen er ute nå.

Musikere er Michigan-trioen Speak Easy, mens jentene i vokalgruppen Dames Brown fra samme stat gir en velkommen kontrast til Perrys slitte stemme. Omtrent som kordamene på Cohens siste turneer. Perkusjonist er 82 år gamle Larry McDonald fra Jamaica.

Med årets utgivelser er Perry i bedre form enn på mange år. Han vender tilbake til røttene uten å gi slipp på eksentrisiteten som tidvis har ridd ham for hardt.

I intervjuer kan han mildt sagt virke utilregnelig, men med smilet lurende bak. Kanskje er han gal, men i hans øyne er det en bra ting, for også Gud er gal.

Beste spor: «Sun is shining (Over you)», «Evil man loose in the world», «Punky reggae party», «Stop killing your brothers down».