Antihelter er også helter

Linnea Myhre: Meg meg meg. Roman. 272 sider. Tiden norsk forlag.

Linnea Myhres fjerde roman utspiller seg i LA, der en navnløs hovedperson til forveksling lik Myhre selv med musikerkjæreste og spiseforstyrrelseshistorikk følger med på kjærestens jobbreise. Han skal arbeide med den nye plata si, hun skal feriere litt og jobbe med mindre prosjekter. Problemet er at hun aldri helt kommer i gang med noen av delene. I stedet blir hun sittende og saumfare internett etter nyheter om sin store barndomshelt Britney Spears.

Britney er en slags sympatisk antihelt for mange i hovedpersonens generasjon: den pene Mickey Mouse-ungdomsstjernen som bergtok en hel generasjon for så å gå på veggen – og som (i hvert fall delvis) reiste seg igjen. Mens vår hovedperson venter på at kjæresten skal komme hjem fra jobb, blir hun mer og mer besatt av Britney. Og siden hun nå en gang er i byen der alt kan skje, iverksetter hun en rekke tiltak for å få sett Britney live. Ikke en gang en uplanlagt graviditet skal få stoppe henne. Men, graviditeten kan sette fyr på en frykt for at kjæresten skal forlate henne. Mens kjæresten vil prate om barnet som vokser i magen, forsøker hovedpersonen å ikke forholde seg til det hele ved å avlede seg selv med å finne ut av hvor Britney til enhver tid befinner seg. Det er et litt artig romankonsept, men både besettelsen og hovedpersonens tvil på at kjæresten egentlig elsker henne behandles for lett.

Fortelleren virker upålitelig, og hennes skepsis til omverdenens er trettende. Frykt for å bli forlatt er dypt menneskelig, men her virker det mer som plutselig irrasjonelle innskytelser. Den grunnleggende redselen behandles ikke. I stedet er det side opp og side ned med sutring, sinneutbrudd og påfølgende anger for å være en dårlig kjæreste, mens kjæresten tålmodig og overbærende venter ut det hele. Myhres mest framtredende trekk som skribent er den mørke selvironien, men her blir det for selvmedlidende. Skepsisen til omverdenen og lengselen etter Britney blir symptom på noe annet som romanen verken underliggjør eller undersøker.