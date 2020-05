Ukens anbefalte sanger

Arild Wetaas nærmer seg et nytt album.

Arild Wetaas synger duett med datteren Wibeke. Foto: Bo B. Randulff

Geir Flatøe Journalist

Han ga ut sitt første soloalbum «Mima i kor» i 2015, og oppfølgeren skal hete «Tusenvis av stemmer». Det får ti låter på stavangerdialekt der Arild Wetaas selv står bak tekst og musikk.

I 1982 ga han ut albumet «Moder Jord» med Savoy, og han har gjennom årene spilt mye med en eller flere av Hana-brødrene Alf Terje, Stein Egil og Espen - inkludert jobben som bassist i Wasa Band.

Han er ute med en singel på tre spor, der «Sukkertøy for sjela» er ment som en hyllest til alle som har sitt daglige virke i helse- og omsorgsyrker. Den ble påbegynt før koronoen kom, men er ikke mindre aktuell når den nå er ferdig.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Sukkertøy for sjela – Arild Wetaas

Fjell – Gilberdal

Mr. & Mrs. – Harald Thune & Rita Eriksen

Down in the country – Israel Nash

A hero’s death – Fontaines D.C.

London in the spring – Passenger

Love in mine – Big Thief

We’re all in this together now – John Paul White & Roseanne Lewis

Hero – Weezer

Studentfylleflaken – Håkan Hellström

This too shall pass – Mike Love

Angrepils – Sliteneliten

Kan det snu? – Bjørn Eidsvåg

Stay away – Randy Newman

Can’t be here today – Billy Bragg

Kvinne ah – Fride

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.