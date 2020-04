Mesterverk inspirert av pønk og protestviser

Jeg har rett til å si hva jeg mener, sier 67-åringen fra Louisiana.

Lucinda Williams studioalbum nummer 14 er blant hennes aller beste. Foto: Danny Clinch

Geir Flatøe Journalist

Lucinda Williams: «Good souls better angels» (Thirty Tigers/Border)

Ingen Trump-sanger føles krassere enn når Lucinda Williams spytter ut «Man without a soul»: You are a man without truth. A man of greed, a man of hate. A man of envy and doubt. You're a man without a soul. Like nådeløst som Dylans «Masters of war». Inkluderte «Bone of contention», om republikanerne før valget i 2008, er ikke noe mildere. Williams er kokt i samme svovelpøl som Tom Waits og har et gitarspill som står i stil.

Foto: Danny Clinch

Hun frykter depresjonens «Big black train» og er nattsvart i «Pray the Devil back to Hell». Albumet åpner sterkt med «You can’t rule me»: I got a right to talk about what I see. Way too much is going wrong, it's right in front of me. «Wake up» er om vold i hjemmet. Ikke gi opp, synger hun i vakre «When the way gets dark», før hun til slutt faller til ro i «Good souls». 22 år etter «Car wheels on a gravel road» er Ray Kennedy tilbake som medprodusent på et nytt mesterverk.

Beste spor: «You can’t rule me», «Man without a soul», «Big black train», «When the way gets dark».