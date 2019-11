Etter å ha gitt ut plater i 46 år, vil han på radio

1 2 3 4 5 6

Kinky Friedman: «Resurrection» (Kinky Friedman)

Kinky Friedman ga ut sin første plate i 1973. Det er også den eneste gangen han har vært på singlelistene, med en 63. plass på den amerikanske countrylista for tittelkuttet «Sold American».

Man skulle tro at å turnere med Bob Dylan midt på 70-tallet ville ført til mer oppmerksomhet, men USA var ikke moden for hans løsslupne humor og antirasisme. Selv faren hatet bandnavnet Kinky Friedman and The Texas Jewboys.

Nå har han fått med seg Dylan-gitarist Larry Campbell som produsent på en plate med ett mål: Å bli spilt på amerikansk radio.

Vil 73-åringen omsider lykkes? Tittelkuttet «Resurrection» er et ærlig forsøk med hjelp fra vennen Willie Nelson. Balladene «I love you when it rains» og «The bridge that wouldn’t burn» hadde virkelig fortjent det. Mye handler om Friedman selv, men han åpner med den friske hyllesten «Mandela’s blues».

Første halvdel av platen er flott, mens den andre del stjeler en terningprikk.

Beste spor: «Resurrection», «I love you when it rains», «The bridge that wouldn’t burn».