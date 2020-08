Den store salmekrangelen - og tidenes boksuksess

BOK: En liten oppgave først: Hvilken norsk bok er gitt ut i mer enn 200 ulike utgaver fra 30 forskjellige utgivere og har et samlet opplag på mer enn 3,5 millioner fordelt på 55 år?

M.B. Landstad står bak en av Norges største boksuksesser.

Sånne spørsmål kan ofte besvares med «Bibelen», men denne gangen er det et feil svar. Vi skal fram til nær slektning av Bibelen, nemlig M.B. Landstads «Kirkesalmebog» fra 1870, en bok som var grunnlaget for Landstads reviderte som var Den norske kirkes salmebok helt fram til 1985.

Altså: Vi snakker om et 150-årsjubileum for en av den norske litteraturhistoriens største suksesser, en lyrikksamling som ble spredt på en måte ingen våger drømme om i dag.

Det skal selvsagt markeres, og dermed dukker Stiftelsen Nasjonalt Landstadsenter fram i offentligheten. Entusiastene og ekspertene har, med Herleik Baklid og Åge Håvik som redaktører, lagt ned et enormt arbeid i boken «M.B. Landstad Skrifter 5: Salmer». Her har universitetsfolk og salmeeksperter for første gang samlet alle Landstads egne salmer og pakket dem inn i artikler som plasserer mannen og hans diktning inn i norsk historie, politikk og kultur.

Magnus Brostrup Landstad (1802–1880).

Mest underholdende er kanskje biskop emeritus Ernst Baaslands artikkel om den store salmekrangelen som førte til at det ble Landstad som fikk ansvar for å sette sammen kirkens nye salmebok i siste halvdel av 1800-tallet. Egentlig var jobben tiltenkt en annen, men Landstad klarte i siste sving å overbevise kirke og departement om å endre planer. Han mente nemlig at den planlagte løsningen ville gi kirken en hel feil type salmebok, og lanserte et alternativ i en meget omfattende avisartikkel. Det hele endte med at Landstad selv fikk oppdraget, og satte i gang.

Resultatet ble «Kirkesalmebog» med rom for både egne og andres salmer.

Magnus Brostrup Landstad (1802–1880) huskes best for sine salmer - 14 av salmene hans, og 30 av hans oversettelser, er med i dagens Norsk Salmebok. Mest brukt i dag er kanskje «Fra fjord og fjære». Men han var mer enn prest og salmedikter; han var også folkeminnesamler. 17 år før «Kirkesalmebog» ga han ut «Norske Folkeviser» som av litteraturhistorieprofessor Ingard Hauge regnes blant de aller viktigste norske bokutgivelsene på 1800-tallet. Slik var Landstad viktig ikke bare for kirken, men også for identitetsskaping og nasjonsbygging på 1800-tallet.

Derfor er det kanskje ikke å undres over at Landstad-stiftelsen ikke bare gir ut bok om samleboken til Landstad. Observante lesere har allerede oppdaget at den ferske boken heter ««M.B. Landstad Skrifter 5: Salmer» - noe som betyr at det allerede er gitt ut fire andre omfangsrike bind om presten, salmedikteren og kulturpersonen Magnus Brostrup Landstad. Utgiver er Novus forlag med støtte av Institutt for sammenlignende kulturforskning og Norsk Kulturråd.