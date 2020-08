Ode til 60-tallet

En nostalgi-tripp til visenes gullalder på godt og vondt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Otto Olsen og Ingvar Hopland ga ut singelen «Koss går det med deg» i 1979 og ble dermed en av de første gruppene som sang på stavangerdialekt. Nå gir de ut en hyllest til 60-tallet.

Stella Marie Brevik Journalist

Olsen & Hopland: «Another Page» (Indigoboom/OlsenMusikk)

Otto Olsen og Ingvar Hopland har vært aktive musikere i regionen siden slutten av 70-tallet og er det man kan kalle for veteraner. Nå gir de ut en visepop-plate tydelig inspirert av heltene fra 60-tallet: Herman’s Hermits, The Beatles og så videre.

Ingen tvil om at Olsen og Hopland er kompetente musikere og låtskrivere, men hører du på platen gjennom unge ører blir det fort en karikatur av visene som regjerte da duoen vokste opp. Låtene er fine, men er ikke ispedd noe form for særpreg.

Tematisk er det kjærligheten som regjerer. Duoen har sjarm – ingen tvil. Lidenskapen for musikken skinner gjennom, og låtene ville gjort seg ypperlig på den lokale puben eller på terrassen med et glass rødt, men «Another page» og produksjonen høres mer ut som et lidenskapsprosjekt enn en plate laget for det store markedet.

Når det er sagt, skal begge krediteres for ennå å lage fine viser om eget liv og for å opprettholde skaper- og musikkgleden gjennom en lang karriere.

Beste spor: «Hold On».