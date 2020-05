Kjæresten gratulerte Mariah Carey med romantisk bilde - fra Stavanger

Kanskje var det den kledelige julepynten i Kirkegata som gjorde at kjæresten valgte et bilde fra Stavanger da han skulle gratulere popdronningen Mariah Carey med 30-årsjubileet for utgivelsen av hennes første single?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hånd i hånd gjennom Kirkegata - som et hvilket som helst annet par. Mariah Carey og Bryan Tanaka hadde tydeligvis fine dager i Stavanger i 2018. Foto: Bildegrab fra Instagram

Bildet ble sannsynligvis tatt da Carey spilte julekonsert i Sørmarka Arena i 2018. Hånd i hånd med kjæresten, danseren Bryan Tanaka, vandret tydeligvis Carey gjennom Kirkegata en av kveldene hun brukte i Stavanger.

Om hun tenkte på Aftenbladets anmeldelse av konserten da bildet ble tatt, vites ikke. Men vår anmelder Leif Tore Lindø lot seg i hvert fall begeistre av det heftige sceneshowet popdivaen leverte for de om lag 6500 publikummerne i Sørmarka Arena.

Etter å ha fått pusten tilbake meldte Lindø at julekonserten til Mariah Carey var litt som å bli overkjørt av Coca-Cola-traileren, sleden til Julanissen og heila englakoret - samtidig.

Heftige scener da Mariah Carey sang i Sørmarka Arena 1. desember 2018. Foto: Jarle Aasland

Jubileum

Bryan Tanaka valgte å dele Stavanger-bildet av paret på sin Instagram-konto for å markere at det er 30 år siden Mariah Careys karriere tok av for alvor.

«Visions of Love» er nok kanskje ikke Careys største hit, men den var i hvert fall singelen som markerte starten på pop-eventyret. Den kom ut 15. mai, 1990 - og seilte rett til topps på de amerikanske hitlistene.

Siden har Mariah Carey stort sett holdt seg i toppen.

Totalt har popdivaen solgt mer enn 200 millioner plater. Det gjøre henne til en av verdens største artister.

