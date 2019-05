Alle elsket Facebook. Nå lurer mange på hva slags troll som er løs.

FALSKE NYHETER: Myndigheter vet ikke hvordan de skal bremse spredning av desinformasjon på sosiale medier uten å bli beskyldt for sensur. Imens forlanger de at Facebook og Google rydder opp selv. Det har forbrukerombudet ingen tro på at de vil.