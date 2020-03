Ukens anbefalte sanger

Rune Båtsvik er produktiv i studio.

Laila Engedal og Rune Båtsvik synger sammen på «Tåke». Foto: Privat

Denne gang synger han en duett med Laila Engedal, og begge er fra Bryne. Produksjonen har skjedd med hjelp fra Tore Brattgjerd på Vigrestad. Ved siden av ham, Engedal og Båtsvik finner vi også Rudolf Fredly (bass), Svenn Liodden (trommer) og Kårstein Bø (hammondorgel).

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Tåke – Båtsvik & Laila Engedal

Parkland (Into the silence) – Surfer Blood

I got the hots for Charlie Watts – The Exbats

So tired – Nap Eyes

A little kindness – Mark Erelli

Compromised – Public Practice

Roof came down – Jonas Alaska

Captain – Nicole Atkins & Britt Daniel

Don’t you go forgetting about me now – Har Mar Superstar

P-town – Lilly Hiatt

Come on outside – Noel Gallaghers’s High Flying Birds

Where is my home? – Forest Sun

Overlord – Dirty Projectors

Let loose – Mt. Joy

Några ord om dig – Amason

Lonely-hearted ranger – Einar Flaa

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.