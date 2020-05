Bitvis veldig bra fra Haugesund-gjengen

Haugesund-trioen byr på en ny dose jungelkraut.

Undergrünnen er fra venstre Ørjan Haaland, Pål Jackman og Per Steinar Lie. Foto: Edgar Bachel

Undergrünnen: «Ein revnande likegyldighet» (Jansen)

Undergrünnen så dagens lys da Per Steinar Lie fra Lumen Drones fikk med seg Pål Jackman fra Wunderkammer og Ørjan Haaland fra Low Frequency på en konsert han skulle holde. Etter debutalbumet «Undergrunnen» i 2015, kommer de nå med en oppfølger på seks kutt.

Vaskeseddelen forteller om en miks av psykedelia, afrobeat, jazz og minimalistisk new wave. Hver for seg vel og bra, men side om side krever det et åpent sinn.

Den hissige rocken i «Bann høgt» er tøff, men jeg ramler av «Nå e me her» allerede i det første av drøyt 12 minutter med afrikanskpreget jazz. For andre vil det sikkert være motsatt, og noen med mer velvillige ører vil sveve like lett gjennom den lange, psykedeliske delen av «Hardt å slå på» som de vil nikke i takt med kjappe «Burmavegen baby».

Undergrünnen avslutter med Vamps «Godmorgen, søster», som her blir en gyllen middelvei med løse trommer, afrogitar og rockvokal.

Albumet smaker av et prosjekt der medlemmene leker seg. Det fører til mye bra og mye ulikt.

Beste spor: «Bann høgt».