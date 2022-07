En filmopplevelse av de sjeldne

FILM: Han sloss bokstavelig talt for livet: Mannen som tapte boksekampen, ble drept av vokterne i konsentrasjonsleiren - vinneren fikk en ny sjanse. Denne sanne historien er blitt en filmopplevelse av de sjeldne.

Han måtte bokse hvis han skulle unnslippe gasskammeret, og han måtte ville hver eneste kamp – for taperen ble drept.

The Survivor. Regi: Barry Levinson. Med: Ben Foster, Billy Magnussen, Vicky Krieps m.fl. Basert på en sann historie. USA, Canada, Ungarn 2022. Aldersgrense: 15 år. 2 timer 12 minutt.

Barry Levinson er en av de store fortellerne i amerikansk film. Han har levert klassikere som «Rain Man», «Good Morning, Vietham», «Bygsy», «Toys» og «Wag the Dog». Listen over gjeve nominasjoner og priser er imponerende lang.

Nå er han tilbake med et nytt, stort drama – denne gang hentet fra virkeligheten, en virkelighet som er en utømmelig kilde til beretninger som er større-enn-livet: Den andre verdenskrig, holocaust og tiden etterpå.

I «The Survivor» følger vi den unge jøden Hertzko (Harry) Haft som overlevde konsentrasjonsleirene takket være en brutal avtale med en SS-offiser: Haft bokset bokstavelig talt for livet. Vinneren fikk leve, han som ble liggende, ble drept.

Ekstremt dilemma

Dette ekstreme dilemmaet, dette umulige valget, preger filmen fordi det formet hele livet til Harry:

Er det riktig å la andre dø hvis det gir deg noen dager, måneder eller år ekstra?

Hvilke valg gjør du når du vet at alternativet er døden i gasskammeret både for deg og dine rivaler?

Kan volden som skaper overlevelse i et gjennomført sadistisk system, forsvares?

Haft blir aldri ferdig med disse spørsmålene, og de er helt sentrale i Levinsons film. Det gir en etisk dybde som er uvanlig i amerikansk underholdningsfilm, og det skaper en dramatisk nerve gjennom drøyt to timer.

Fantastisk skuespill av både Vicky Krieps og Ben Forster i fantastiske «The Survivor».

Størst av alt er ... håpet?

Det betyr ikke at filmen mangler underholdningsverdi, tvert imot: Levinsons mesterskap er nettopp å underholde oss på en måte som tvinger fram refleksjon. Selve historien er så sterk at den nesten ikke kan ødelegges, og Levinsons rutinerte fortellergrep fungerer strålende: Vi møter bokseren etter krigen, i USA der han tjener småpenger i ringen. Hans siste kamp er mot kommende mester Rocky Marciano, som han selvsagt taper for.

Motivasjonen er ikke å slå motstanderne: Haft bokser, og han forteller sin dramatiske historie som han ikke nødvendigvis kommer særlig godt utav, i håp om at hans første kjærlighet skal finne ham igjen. Ungdomskjæresten ble nemlig også tatt av tyskerne og sendt i konsentrasjonsleir. Han aner ikke hvordan det gikk med henne, men han er likevel overbevist om at hun lever, et eller annet sted, og hvis hun bare får vite at han også er i live ...

Størst av alt er kjærligheten.

Eller kanskje også: Størst av alt er håpet.

Mesterlig fortalt

Alt rulles opp gjennom tilbakeblikk. Vi får små scener fra før krigen, vi får ekstremt realistiske bilder fra konsentrasjonsleirene, vi får boksekamper derfra og etterpå, vi ser hvordan ekteskap slites når det alltid er en tredje til stede – om hun enn bare er minne om noen rosaforelskede måneder før grusomhetene og traumene kom.

To ting til: Virkemidlene, særlig fra konsentrasjonsleirene, er sterke, men forsvarlige. Samtidig er dette en stille, langsom film. Levinson stoler på historien han formidler, han gir oss stillhet, pauser, replikkvekslinger som bare ebber ut. Det er nydelig gjort.

Når skuespillerne i tillegg fyller rollene med så mye troverdighet og følelse som her, er det bare å applaudere. Særlig hovedrolleinnehaver Ben Foster imponerer stort – vi får følge med på nominasjonene framover.