Dobbelt opp

Jeff Tweedy har brukt koronaen til å spille inn den samme platen to ganger. Begge er gode.

Jeff Tweedy vinner 2021 med linjen «It’s been a bad day lately».

Leif Tore Lindø Journalist

Jeff Tweedy: «Live is the King» (dBpm)

Wilco-vokalist Jeff Tweedy spilte inn fine «Love is the King» i lockdown. Dette er en liveversjon av samme album, en slags deluxe edition, med ett ekstraspor. Helt unødvendig, men moro læll.

Som vanlig fra Tweedy er det sanger med mye country av den alternative sorten som det tar tid å bli glad i. De smyger og kryper seg fram, spartansk utstyrt med gitar, trommer og bass. Live-versjonene er mer skranglete og rufsete i både lyd og spilling. Tweedy kler uttrykket.

Studioversjonene er om mulig enda bedre, men her er det plenty godt stoff. Han byr på en flott cover av Neil Youngs «The old country waltz», den lett depressive «Bad day lately», nostalgiske «Gwendolyn», sørgelige «Troubled» og et par andre perler.

Høydepunktet: Når Tweedy synger it’s been a bad day lately. Start med «Love Is the King». Faller du for den, så gi livealbumet en sjanse.

Beste spor: «Opaline», «Gwendolyn», «The old country waltz».