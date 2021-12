Hurra for entusiastene!

Sandvedparken og Storånå er tema i mange av artiklene i årboken fra Sandnes historielag.

KOMMENTAR: Historielagene fortjener mer oppmerksomhet enn de får, selvsagt gjør de det. Bare se på bøkene de lager!

Tarald Aano Redaktør

Hvert eneste år blir det gitt ut om lag 10.000 bøker i Norge, 8000 av dem på norsk. Et par tusen av disse finner veien til Aftenbladets redaksjon, men det er selvsagt umulig å omtale alle - selv om vi er blant de ivrigste litteraturavisene i landet. Likevel har jeg lyst å stoppe opp ved årbøkene, disse årlige øvelsene i formidlingsglede og lokalpatriotisme, begeistrede beretninger om folkeliv fra forlatte tiår – på Jæren eller i Sandnes, på Hinna eller hvor det nå måtte være.

Tre av disse har havnet på min pult, og de er like forskjellige som de er interessante. Sandnes Historielag er kommet fram til sin 24. årbok, og mange av årets bidrag handler om vann og vassdrag. Det er et meget godt grep som gir anledning til å fortelle både om næringsliv og byutvikling (det er nemlig ikke tilfeldig at industrien havnet der den havnet), barndomsminner og kirkeliv. Ni av 16 tekster handler om elver, bekker og vann – resten fordeler seg friskt på bedriftsjubilanter, renovasjonshistorie, brukskunst og kulturpersonligheter.

Time historielag har ikke et gjennomgående tema for sin årbok. Det gjør den ikke mindre lesverdig: Her er idrettshelter og amerikabrev, portretter av sterke kvinner (Arne Garborgs mor og Anna Malena Kverneland) og meierihistorie, jakten på det jærske lynnet og en fornøyelig beretning om stridsvognen som lekte traktor.

Jåttå og Hinna historielag er kommet til sin ellevte årbok, og også her er begrensningene få. Vi leser om hermetikkindusti og barndom, bedehusmusikk og flyndrestikking som matauk, spikerproduksjon og true crime; da beryktede Rottenikken rømte fra Opstad og spredte frykt også på Hinna. Her er også en interessant gjennomgang av teoriene rundt Hinna-navnet.

Det finnes helt sikkert mange flere årbøker der ute, og de er antakelig like verdifulle både for skribentene og leserne. Ikke fordi alle tekstene er like fullendte, eller fordi bøkene er like profesjonelt redigerte. Rett skal være rett: Flere tekster er litt ubehjelpelige, og det er langt mellom artikler med store litterære kvaliteter. Men det er ikke slikt som gjør historielagene og årbøkene verdifulle. De er viktige fordi de tar vare på minner som ellers kan bli glemt, i en trassig tro på at historie skaper sammenheng fordi gårsdagens hendelser har vært med på å forme dagen i dag og den som kommer.