Kanonalbum!

PLATE: 80 vidunderlige minutter.

Big Thiefs album anbefales på det aller varmeste.

Leif Tore Lindø Journalist

Big Thief: «Dragon new warm mountain I believe in you» (4AD)

Dette bandet har lenge vært en favoritt hos forståsegpåere med tilgang til tastatur. Ikke hørt på eller om dem? Gjør det. Dette albumet er helt strålende! Her snakker vi om americana av ypperste, ypperste merke. Tidløst, dempet og smellvakkert. Hvis du ikke er solgt etter åpningssporet «Change» bør du vurdere å søke hjelp. Big Thief er litt indie, altså rufsete i kantene og ikke for strømlinjeformet, men de har også evnen til å være stramme og enkel i uttrykket. Dette er lyden av folk-musikk laget av byhipstere, og ja, det sender noen tanker tilbake til Greenwich Village og noe dylansk. 20 sanger, 80 minutter. Det er mye, men det er knallgodt. Litt utforskende rock, litt pur country, trip-hop-flørting, og en vidunderlig miks av by og land. De tar kanskje ikke over verden, men de bør ta over ørene dine i ørten ganger 80 minutter. Kanonalbum!

Beste spor: «Change», «Certainty», «12.000 lines».