Det er noe galt med meg!

BOK: Overbevisende og innsiktsfullt om fellesskap og hva den enkelte kan bety for andre.

Marit Eikemo er fra Odda og bur i Bergen. Hun er i dag programsjef for Norsk Litteraturfestival.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Marit Eikemo: «Team Tuva». Roman. 175 sider. Samlaget.

Vi kan vel alle ha behov for krykker og omsorg fra tid til annen. Allerede tittelen og omslaget på Marit Eikemos (f. 1971) nye roman sier noe om apparatet av profesjonelle og arsenalet av apotekervarer vi kan støtte oss til ved behov.

45-årige Tuva Eriksen, som «har det ved seg at folk vil henne vel», og som vi blir nærmere kjent med gjennom hennes team av hjelpere, kan nok ha bruk for litt hjelp. Hun er skilt og mor til to, ustabil og full av innfall, og også full av muskelknuter.

Hun går fra hjelpeløs til suveren på et blunk, men kjenner seg bare på høyden når hun har drukket noen glass vin. Hun våkner alltid utslitt, er nærtakende og overfortolkende, går på antidepressiva, men har ingen ordentlig diagnose og vil egentlig bare sove. Dessuten har hun skjønt at hun er helt alene, og at «det er sjølve livskjensla».

Det er tannlegen som får fram dette i henne; han er mer psykolog enn tannlege, i hvert fall i den tannlegetimen vi får være med på. Ellers møter vi i tur og orden presten, advokaten, den personlige treneren, psykologen, snekkeren, bankfunksjonæren og fastlegen, som hun for øvrig alltid stormer inn til med ordene: «Det er noko gale med meg!»

Hver av hjelperne har fått sitt eget kapittel, som kunne fungert som selvstendige noveller. Det fiffige med komposisjonen er at hjelperne har sine egne utfordringer, privat og profesjonelt, som de er opptatt med idet Tuva liksom kommer seilende inn fra sidelinjen. Hun fremstår som en biperson i de enkelte kapitlene, men blir hovedpersonen i romanen som helhet betraktet.

Eikemo binder enkeltdelene elegant sammen, trekker forbindelseslinjer mellom dem og tegner et troverdig portrett av ikke bare Tuva, men også av hennes hjelpere, som stort sett er menn, og der den litt diffuse kjernen i det hele muligens er spørsmålet: «Når veit ein at eit menneske er i fare?».

Eikemo er kjent for å ta temperaturen på samtiden. Så også i denne romanen, som overbeviser med sin betoning av fellesskapet og den enkeltes betydning for andre, men som kanskje fremfor alt utmerker seg med skarpe psykologiske innsikter og en smittende omsorg og sympati for personene som skildres.