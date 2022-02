For mye av det onde er kjedelig

Dyreriket kan ta fra deg lysten på bacon i lange tider. Men vil du miste lysten på bacon?

Jean-Baptiste Del Amo ble visst veganer mens han jobbet med «Dyreriket». En yrkesrisiko.

Steinar Brandslet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jean-Baptiste Del Amo: «Dyreriket». Roman. 366 sider. Oversatt av Gøril Eldøen. Cappelen Damm.

Likegyldighet og kjedsomhet er søskenfølelser. Om de drev med incest, ville denne boka vært barnet deres.

Dyreriket er en kritikerhyllet og prisbelønnet historie om en grisebondefamilie i Frankrike. Den har rundt 360 sider, som er minst 350 sider for langt. Hovedbudskapet trenger bare én setning: Mennesket er det mest hensynsløse dyret i verden.

Om du vil utvide budskapet til en pessimistblå Post-it-lapp, kan du føye til dette: Menneskene trenger egentlig nærhet, men er likegyldige og brutale fordi vi ser oss som herrer over naturen og altfor ofte hverandre. Derfor kan miljøet og dyrene og vi og alt gå under.

Men forfatter Jean-Baptiste Del Amo liker å prate. Han trenger mer plass.

Boka begynner med en religiøs galning i et fattig ekteskap, sveiper innom første verdenskrig og bruker siste halvdel på familiens fleskefabrikk, der grisenes og familiens velvære betyr null og bunnlinja betyr alt. Forfatteren ble visst veganer mens han jobbet med dette.

Av og til går han på tomgang i alle detaljbeskrivelsene, men dette er den mest vidunderlig velskrevne plapringen jeg har lest på lenge, og snirklete, perfekte setninger løper sammen i en elv av heslighet og livsforakt. Her er han innom de aller fleste kroppsvæsker vi lekfolk vet om, ganske mange kroppsfunksjoner og samtlige av de tradisjonelle sju dødssynder pluss et par ekstra synder som du i hvert fall får kjeft for.

Boka er til tider briljant. Dyr burde ha det godt, og folk burde skjerpe seg. Problemet er at den blir slitsom og masete. For overfallet av gørr og håpløshet gjør etter hvert at du blir nummen og gir blaffen, ikke bare i folkene, men tidvis i handlingen. Kanskje er dette gjort med vilje, sånn at leseren blir like likegyldig til de mange hovedpersonene som de selv blir til livet, både eget og andres. Det er i så fall genialt. Men det betyr ikke at du vil lese dette.

Boka skal vekke avsky. Det er helt fint. Alle bøker bør vekke følelser, og det er nesten det samme hvilke. Men likegyldighet og kjedsomhet er to unntak.