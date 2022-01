Filmfestival hyrer hypnotisør

Göteborgs filmfestival vil la en hypnotisør teste sine ferdigheter på publikum foran visningen av tre utvalgte filmer.

Kunstnerisk leder Jonas Holmberg og festivalsjef Mirja Wester under åpningen av Göteborg Film Festival 2021. Foto Thomas Johansson / TT

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Målet med hypnose-stuntet er å forsterke og hylle kinoopplevelsen, ifølge festivalens kunstneriske leder, Jonas Holmberg.

«Nå når Göteborg Film Festival vender tilbake til kinoene legger vi til ytterligere et hypnotisk lag», sier han i en pressemelding.

Festivalen ønsker også å reise spørsmål rundt underkastelse, grenseoverskridelser og kontroll.

«Kanskje forstår vi ikke beslutningene så selvstendig som vi tror», fortsetter Holmberg.

Før de utvalgte filmene vises skal en hypnotisør sette publikum i en tilstand som er tilpasset den spesifikke filmen de skal se, melder TT. Tilstanden brytes av hypnotisøren etter visningen.

En av filmene som skal til pers er «Memoria» av den thailandske gullpalmevinneren Apichatpong Weerasethakul. Filmen har Tilda Swinton i en av hovedrollene. De to andre filmene som omfattes av hypnose-forsøket er «Land Of Dreams», av iranske Shirin Neshat og Shoja Azari – med blant andre Matt Dillon og Isabella Rossellini i rollene – samt «Speak No Evil», av danske Christian Tafdrup.

Göteborgs filmfestival arrangeres fra 28. januar til 6. februar. I år gjennomføres den både fysisk og digitalt, melder arrangørene.