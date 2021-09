Tirsdagsfilosofi fra riksveien

Det viser seg at «Blå dag» ikke er Hellbillies’ hyllest til Viking. Ellers har jeg lite stygt å si om albumet.

Hellbillies har brukt koronaen godt. Nå slipper de albumet «Blå dag».

Hellbillies: «Blå dag» (Hellbillies Records/Universal)

Jeg vet ikke nøyaktig når det skjedde, men på et eller annet tidspunkt ble Hellbillies kule. Den langhåra (med innslag av flintskalle) banden fra Ål i Hallingdal som ble startet i 1990 hoppet over fra de musikalske bygdefestene til å bli et vaskeekte, tøft rockeband, rotfesta oppi dalom, men ikke uten en viss appell til hipstere og andre tettbodde. Sånn var det i alle fall i mitt hode. En gang litt utpå 2000 var jeg på en konsert med Hellbillies der jeg innså at «hey, de er jo skikkelig gode». Sånn har det vært siden. Hellbillies har vært som en aldrende dieselbil som bare går og går og går uten å skuffe eller trenge oppgradering.

Her er spoileren: Dette albumet, «Blå dag» er akkurat sånn. Stødig, solid, godt og akkurat så Hellbillies som det går an å få det.

Fakta Hellbillies Rockeband fra Ål i Hallingdal som ble startet i 1990. Har gitt ut elleve studioalbum og fire konsert- og ett samlealbum og de fleste har solgt til gull eller platina. Bandet har vunnet tre Spellemannpriser og ble blant annet kåret til Årets spellemann under Spellemannprisen 2007. Les mer

Hellbillies har aldri pløyd mye ny mark. De er arbeidshestene som stort sett bruker små variasjoner av den samme plogen: Drivende, gitarbasert rock, god plass til gitarsoloer oppå et hamrende komp, alltid med Aslag Haugen ålende på toppen. Akkurat sånn er åpningssporet «Deg og meg i kveld», en up-tempo-sang som er så Hellbillies som du kan få den. Fin tekst, grom lyd, enkelt, rett fram og fine greier.

Viking-fans?

«Blå dag» er en gedigen skuffelse, ikke fordi sangen er dårlig, den er riktig fin, men fordi jeg var sikker på at Hellbillies var blitt Viking-fans. Det er de ikke, og det er ufint å vifte Viking-referanser foran øynene på folk og ende opp med en sang om livet. «Når dagan blir like, og du mista både mot og lyst og driv», synger Haugen, og lar teksten filosofere over hva man egentlig skal bruke tiden på. Dette skjer på toppen av gitarer og klassisk folkrock. på «Orienteringstabbe» fortsetter hverdagsfilosofien gjennom fortellingen om en kar som «vart gift i mai måned, det var lys og sevja steig, men hausten kom med uvêr, og kjærligheten vart seig». Den setningen er skrevet en million ganger, men aldri skrevet sånn før. Kudos.

Midt i livet der, altså, og midt i det musikalske landskapet Hellbillies kjenner og mestrer så fryktelig godt. Tekstene på albumet er skrevet av Arne Moslåtten, Tom Roger Aadland og Finn Tokvam. De fortjener lønna.

De tar en liten stikkvei på «Vestlending med høgdagard», en sang om. her minner de om med-åling Stein Torleif Bjella, både i innhold og i den litt slentrete, småfunky musikalske innpakningen. Så er det tilbake til riksveien igjen, gjennom små fortellinger, mer tirsdagsfilosofi og tilløp til romantikk langs veien.

Stødig kurs framover

Etter åtte sanger med godt bånndrag, gode melodier og mye fint gitarspill, avslutter våre venner fra Ål med en lang, seig og episk sak, en typisk konsertavslutter der de leker seg med kjente strofer om «noko kjem til å skje», «alt som går opp, skal gå ned» og lignende. ABBA sto i sin tid og sang «When All Is Said And Done», og nå gjør Hellbillies sin variant. Sangen er en hyllest til Den Ene, en sang om humpene i livet, om motvind og om å slåss til siste mann «frå Voss til Niagara». Til slutt, «Når alt er sagt og gjort», er det håp. Det ordner seg. Aslag Haugen insisterer, pianoet insisterer, munnspillet låter optimistisk, orgelet bærer bud om bedre tider.

Det er noe veldig stødig og solid med Hellbillies’ arbeiderrock. De overrasker ikke på noe som helst vis. De drar med seg gitarkasser og orgel og trommer og bass rundt på de samme veien de har vært før. Bruce Springsteen gjør det, Åge Aleksandersen gjør det, Sivert Høyem gjør det, Lars Winnerbäck gjør det og Hellbillies gjør det. De er bare trygge, vet hva de er gode på og holder seg i det feltet.

Beste spor: «Deg og meg i kveld», «Vestlending med høgdagard», «Når alt er sagt og gjort»