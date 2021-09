Får med seg ekstra penger til New York

Kunstnerne bak Skaus er på vei til New York med det unike prosjektet. Med seg har de penger fra et nyopprettet stipend.

Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten tar med seg kunstprosjektet Skaus til New York. Bildet utenfor Tou er tatt i vinter.

Skaus var en av de mest omtalte kunstutstillingene i Stavanger i fjor. Fredag kveld ble de tre kunstnerne bak prosjektet – Mari Kolbeinson, Markus Bråten og Håvard Sagen – hedret med et stipend på 50.000 kroner.

Bak stipendet står Stavanger kunstmuseums venneforening. Foreningen fyller 30 år og markere jubileet ved å gi et stipend til unge kunstnere med tilknytning til regionen.

– Juryen har valgt å gi dette stipendet til en kunstnergruppe som gjennom sitt arbeid har vist et stort engasjement for kunstlivet i vår region. De tre unge kunstnerne har alle markert seg som dyktige kunstnere med egne praksiser innenfor skulptur, video og installasjon. Gjennom samarbeidsprosjektet Skaus la de tre kunstnerne til rette for en ny visningsplattform for kunst i Stavanger i det utfordrende året 2020, heter det i juryens begrunnelse.

Skaus besto av to visningsrom basert på en forminsket kopi av utstillingssalene i Rogaland kunstsenter. Den ene kopien sto i kunstsenteret, mens den andre ble plassert i friluft ved Tou Scene. Til dette prosjektet inviterte Kolbeinson, Sagen og Bråten åtte andre kunstnere, i tillegg til byverkstedet. Kunstnerne som deltok bygget hele tiden videre på det de forrige utstillerne hadde vist i lokalene

Stipendmottakerne var ikke selv til stede da nyheten ble offentliggjort fredag kveld. De tre er på vei til New York med prosjektet sitt.

– Vi er meget glade for å ha blitt tildelt jubileumsstipend som kommer godt med under oppholdet vårt i New York, sier Mari Kolbeinson, Markus Bråten og Håvard Sagen.

Der planlegger de å bygge midlertidige konstruksjoner i offentlig rom og pengene vil frigjøre tid til dette arbeidet.

Stipendet er gjort mulig med bidrag fra Tone og Tor Dagfinn Veen.

Venneforeningen Stavanger kunstmuseum har i overkant av 630 medlemmer. I løpet av de 30 årene Venneforeningen har vært i virksomhet, har den vokst seg stadig større og utviklet et godt samarbeid med Stavanger kunstmuseum, ikke minst har foreningen bidratt med et sjusifret beløp til museets innkjøp av kunstverk.

Venneforeningens mål er å øke interessen for kunst gjennom ulike arrangement; foredrag, presentasjon av lokale kunstnere, kunstlunsjer, galleribesøk, skulpturvandringer og kunstreiser til norske og europeiske byer.

