Svensk Kiss-flørt

For livets glade gutter går solen aldri ned.

Svenskene velsigner oss med sin retur.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Hellacopters: «Eyes of oblivion» (Nuclear Blast)

Denne platen har det meste av hva man kan ønske fra de svenske garasje-rockerne. Den er storslagen, pompøs og «old-school». «Reap a hurricane» kunne gått rett inn i Kiss’ beste plater fra 70-tallet.

Ingen fan av Kiss? Vel, da kan du avslutte lyttingen med det samme. Denne platen er ikke for deg. Oppfølgeren «Can it wait» er så glamorøs at selv Åge Sten Nilsen blir forlegen.

Generisk? Kanskje. Men svenskene vet hva de driver med, og jeg er solgt. Albumets tittellåt får frem bandets forse – gitarferdighetene. Her kommer mange års erfaring frem gjennom de fortreffelige grepene som pryder denne fire minutter lange herligheten.

Det svinger ordentlig av denne melodiøse og tidvis groovy utgivelsen. Ingen skal beskylde veteranene for å være nyskapende. Men hva gjør vel det når den gamle tidløse oppskriften fungerer også i dag?

Beste spor: «Reap a hurricane», «Eyes of oblivion».