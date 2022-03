Will Smith ber Chris Rock om unnskyldning

Skuespiller Will Smith ber komiker Chris Rock om unnskyldning etter å ha slått ham under Oscar-utdelingen søndag.

Will Smith slo Chris Rock på scenen under Oscar-showet søndag.

NTB-Ritzau-AP

I et Instagram-innlegg natt til mandag norsk tid kaller Smith oppførselen sin «uakseptabel og utilgivelig».

Skuespilleren sjokkerte publikum i salen og seerne hjemme da han gikk opp på scenen under humorinnslaget til Rock og slo ham etter at han dro en vits om ektefellen Jada Pinkett Smith.

Da Rock vitset om Pinkett Smith og at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane», ble Smiths ektemann Will Smith tilsynelatende fornærmet. I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen og hjelpe andre i samme situasjon.

Mandag uttalte Oscar-akademiet at det fordømmer Smiths handlinger under prisutdelingen, og at akademiet starter formell granskning.

Rock har sagt at han ikke vil anmelde saken.