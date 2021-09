Kapittel: Oppgjøret etter 22.juli

Hvilke politiske og psykologiske langtidsvirkninger har terroren ført med seg?

Kapittel, Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet arrangeres denne uka. Her kan du se en debatt om 22.juli i ruta over.

I år er det 10 år siden 22. juli. Hvilke politiske og psykologiske langtidsvirkninger har terroren ført med seg? I boka «Ingen fred å finne» har journalist Stian Bromark snakket med flere av de overlevende, mens seniorforsker Hallvard Notaker har tatt for seg Arbeiderpartiets håndtering i «Arbeiderpartiet og 22. juli». Tonje Brenna var generalsekretær i AUF i 2011, og forteller sin historie i boka «22. juli og alle dagene etterpå».

De møttes til debatt om hva Norge burde og kunne gjort annerledes i oppgjøret etter 22. juli. Programleder var Aftenbladets debattredaktør Solveig Grødem Sandelson.