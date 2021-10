Dritten i midten

Gamle dager er trendy, og Hedda Mea hiver seg på.

Hedda «Mae» Aalvik Grønhaug fra Bergen ga ut sin første singel i begynnelsen av 2020. Nå kommer ep nummer to.

Hedda Mae: «The early struggles of a late millennial» (Gems/Warner)

Pop-bergenseren Hedda Mae slapp nylig sin andre ep: Seks låter som på hver sin måte hedrer solsiden av 90-tallet og den tidlige halvdelen av århundret vi er inne i nå.

Referansene er mange. Humøret er jevnt oppløftende. Melodiene sitter. Attituden er på plass. Hvis Mae presterer like godt live kan det hende vi snart får nok en popstjerne vi kan eksportere.

«The early struggles of a late millennial» er en forherligelse av musikken som herjet hitlistene i Meas barndom, men tar også for seg følelsen av å være «dritten i midten» (de som fikk med seg både telefon med ledning og Nettby).

Hun tillater seg noen moderne gjengangere, men utnytter vår forkjærlighet for nostalgi og 90-tallets klissete r’n’b på en ypperlig måte. Her får man noe for fans av tidlig Destiny’s Child, Christina Aguilera, Lady Gaga og Natasha Bedingfield (faktisk). Samtidig kan Mea tidvis forveksles med sin svenske kollega: drop-dronningen Zara Larsson.

Beste spor: «Take it or leave it», «Cherry».