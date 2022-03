Svericana

Svensk americana av beste merke.

Jesper Lindell fikk nylig en nyre av sin far og kommer nå med plate nummer to.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jesper Lindell: «Twilights» (Rootsy/Border)

Det er ikke sikkert americana er mer populært i Norge enn i Amerika, men det er heller ikke usannsynlig. 2. april deler Norsk Americana Forum ut sine første priser, og under den tilhørende konserten i Halden slipper svenske Jesper Lindell til. Hadde dette vært en skandinavisk prisutdeling, ville han vært en seriøs utfordrer.

Dette er album nummer to, og 28-åringen åpner med et orgel som snytt ut av nesa på The Band. Resten av «Westcoast rain» følger samme spor og har et geografisk tema som rogalendinger kjenner.

Selv er han fra Ludvika i Dalarna og skriver sangene selv, med unntak av «Twilight». Den stammer fra nettopp The Band og synges her flott sammen med Amy Helm – datter av The Band-trommis Levon Helm.

Lindell blander country, soul og rock, og Bob Dylan og Van Morrison er blant de hørbare forbildene. Samtidig skiller sju minutter lange «Into the blue» seg ut, en nydelig avslutning på en flott plate.

Beste spor: «Westcoast rain», «Leave a light on», «Twilight», «Christmas card», «Into the blue».