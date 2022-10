Grei tidtrøytekrim

KRIM: Den sjuende krimromanen om Kajsa Coren er grei tidtrøyte, ikke mer. Både forfatter og forlag bør jobbe mer med språket, mener vår anmelder.

Trude Teiges sjuende krimroman om reporteren Kajsa Coren burde vært bedre, mener vår anmelder.

Trude Teige: Løgnere. En Kajsa Coren-krim. 282 sider. Aschehoug.

Bakpå Trude Teiges nye krimroman kan vi lese følgende: «Journalisten Kajsa Coren lager en dokumentarfilm om venninnen Anki, som hevder at hun er blitt voldtatt hjemme i sin seng. (...) Men en dag forsvinner Anki.»

Det er alltid greit å få noen hint om hva historien handler om før du velger å låne, kjøpe, lese. Likevel er det vel meningsløst å røpe noe som skjer først etter to hundre sider?

Slikt vitner om lettvint forlagsarbeid, noe som dessverre preger deler av romanen til den tidligere nyhetsreporteren Teige. Det betyr ikke at historien er svak, «Løgnere» er helt grei tidtrøytekrim. Persongalleriet er bra, historien bærer spenning i seg, og gåten er tydelig: For hva skjedde egentlig med Anki? Hva er det hun ikke vil fortelle? Og henger hennes historie sammen med andre voldtekter og drap som politiet etterforsker?

Rutinert ruller Teige fram hendelsene, kronologisk og ryddig. Men den sjuende romanen om reporteren Kajsa Coren kunne, og burde, vært mye bedre. Strukturen kunne vært strammere – i stedet porsjoneres informasjonen nokså tilfeldig, og det er underlig at leserne mot slutten ligger langt foran etterforskerne. I tillegg får vi altfor mange tilfeldige detaljer som ikke tilfører historien noe som helst: Hvorfor skal vi vite hva hovedpersonens partner lager til middag, at de besøkende takket nei til kaffe, at de spilte Alias om kvelden, hvor de henger fra seg klærne, eller at barna var dratt på skolen da reporteren satte seg i bilen?

Slike opplysninger kan selvsagt skape scener som gir innlevelse og tilstedeværelse, eller dybde til fortellingen og personene. De kan også være små hint som varsler noe som kommer, til glede for våkne lesere. Men da måe komposisjonen være mye mer bevisst enn den er her – og språket mye strammere.