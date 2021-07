Bjørg har eget galleri i kjelleren på Madla

Bjørg B. Lassa (65) utdannet seg som petroleumsingeniør, men visste alltid innerst inne at hun var en kunstner.

Bjørg Lassa har hatt sitt eget galleri siden 2011. Foto: Jarle Aasland

Da barna hennes flyttet ut, omgjorde Lassa kjelleren til et galleri. Hun har hatt eget galleri i huset sitt på Madla siden 2011.

– Man må benytte seg av de mulighetene man har. Jeg har vært heldig med å ha anledning til å bruke mitt eget hus som utstillingslokale, sier Lassa.

Galleriet er registrert som enkeltpersonforetak, men Lassa sier at målet hennes ikke er å tjene så mye penger som mulig på kunsten.

Kunne ikke levd uten kunst

– Jeg kunne ikke levd uten kunst. Det blir som en person ikke får spise eller drikke seg utørst. Jeg hadde sultet i hjel hvis jeg ikke fikk drive med dette.

Lassa sier at følelsene er en kunstners redskap. Foto: Jarle Aasland

Lassa gikk på Rogaland Kunstskole i 1979. Seks år senere studerte hun teknisk petroleum ved Universitetet i Stavanger. I 1990 sluttet hun som petroleumsingeniør og valgte å vie tiden sin til det som alltid har vært drømmen.

– I hjertet mitt og som person er jeg 100 prosent kunstner. Jeg var veldig interessert i naturvitenskap og biologi da jeg var yngre. Jeg tenkte å studere biologi og var god i realfag. Jeg endte opp med å bli ingeniør, for det var det som var populært på den tiden. Men innerst inne har jeg alltid visst at jeg var en kunstner.

Lassa jobbet flere år i Statoil, som nå heter Equinor. En dag skjønte hun at hun egentlig burde arbeide med farger og former.

– Det gikk en del år før jeg skjønte at ingeniøren og kunstneren var samme person. Det var en forløsning. I en periode, etter at jeg sluttet å jobbe som ingeniør, var maling nesten altoppslukende. Jeg så bare på Kveldsnytt. Jeg jobbet beinhardt for å knekke koden. En skikkelig kunstner lever med det døgnet rundt. Det er noe man bare er.

Elev hos Kjell Pahr-Iversen

Lassa sier at hun var elev hos Kjell Pahr-Iversen i seks år.

– Jeg har lært mye av Kjell Pahr-Iversen. Jeg er glad for at jeg kunne få han som læremester. Jeg har masse bøker som jeg har overtatt fra biblioteket hans.

Lassa har mottatt en attest fra Pahr-Iversen som han skrev i 2010. Der står det blant annet:

«Bjørg Lassa er en kunstner med et betydelig potensiale. Siden hun har sin utdannelse både innen billedkunst og ingeniørfag, er det nettopp billedbyggingen, det vil si formelelementenes og formkimenes vekst og utbredelse på billedflaten, som har åpnet for hennes evner». (Dette er et utdrag fra attesten. Red merk)

Lassa sier at hun illustrerer naturens vesen, sett fra innsiden. Hun sier også at hun maler temperaturer, stemninger og arbeider med former som hun setter inn i et energisystem. Når hun maler bruker hun energien fra naturen. Bildeuttrykket hennes er abstrakt figurativt/organisk. Foto: Jarle Aasland

Selv sier Lassa at hun har tatt sin naturvitenskapelige interesse og ingeniørerfaringen, og kombinert det med kunsten. En abstraksjon er en energihåndtering.

Gratis utstilling

Lassa sier at hun ikke vil at penger skal være en barriere for at folk skal kunne se kunsten hennes.

– Målet mitt er å gi beskuere en slags åndelig vitamininnsprøytning. Jeg vil at de skal bli løftet opp fra en grå hverdag og kjenne det de ser. Jeg vil at det skal gi dem en slags livskraft. Når jeg har det gratis er det lettere å få folk inn.

I det siste har det likevel vært få besøkende grunnet koronapandemien.

– Det har gått litt dårlig i disse dager. Jeg har brukt tiden på å pusse opp huset, men jeg regner med at flere vil komme etter hvert.

I tillegg til å ha åpent galleri i helgene har Lassa tenkt å holde private arrangementer hvor hun holder foredrag om abstraksjoner og viser kunsten sin.

