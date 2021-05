Velmeinande, men overtydeleg

FILM: Velmeinande og politisk frå Marokko, men utan å setja seg i magen.

El Jihani Ilyas spelar skopussaren som drøymer om at den einbeinte mora skal få protese i «Burnout». Foto: Filmweb

Jan Zahl Kulturjournalist

Burnout

Sjanger: Drama. Regi: Nour-Eddine Lakhmari. Med: Ilyass El Jihani, Sarah Perles, Anas El Baz, Morjana Alaoui, Badr Bouaiche, Driss Roukhe. Nasjonalitet: Norge / Marokko, 2017. Språk: arabisk/fransk. Aldersgrense: 15 år. Lengde: 1 time, 53 minutt.

Ein fattig skopussar som drøymer om at mora ein dag skal få protese for foten ho manglar. Ein medisinstudent som prostituerer seg og møter ein dobbelmoralsk politikar som marknadsfører seg som moralsk overdommar. Ein mutt rikmannsson som mistrivst i livet sitt og begynner å henga med fattigfransar. Ein velståande mann med muskelsjukdom og impotens. Ei flott dame som mistar mannen sin, men er villig til å gjera mykje for å få tak i eit måleri.

Alt dette møter me i Nour-Eddine Lakhmaris «Burnout», ein film som tek opp store spørsmål som rikdom, fattigdom, prostitusjon, depresjon, desperasjon, kvinners rettar, abort og dobbelmoral i storbyen Casablanca i Marokko.

Me møter ei rekke personar som slit med kvart sitt i kvar sine liv i ei rekke parallelle historier. Av og til kryssar liva deira kvarandre – tidvis er ikkje tilfella til å tru – i eit flettverk av liv og lagnader.

Men sjølv om det handlar om store og viktige spørsmål, kjennest det som om Lakhmari har gapt over for mykje, både i form og innhald. Redigeringa manglar tidvis tempo og nødvendig framdrift. Det blir for mykje dveling og lange tagningar av folk som går, står og køyrer rundt mens dei tydelegvis tenkjer mykje.

Ein del av skodespelet kjennest kunstig, ein del scener blir stive og unaturlege – sjølv om her også er fine både scener og skodespelarprestasjonar. Ikkje minst av El Jihani Ilyas, som spelar den vesle skopussaren.

Men hovudproblemet er kanskje at ønsket om å seia noko viktig, om å vera politisk og visa fram dobbelmoralen, dei sosiale ulikskapane, dei harde livsvilkåra i det moderne Marokko, gjer at det blir for tydeleg, for lite usagt, for lite undertekst og for lite av ein nødvendig knyttneve i magen.