Menn som ikke får det til

«Han» er en nyanserik og tankevekkende film som går rett inn i et brennbart tema.

Johannes Joner spiller en forhenværende suksessrik mann, som tiden har gått ifra.

Det er lett å være bombastisk både den ene og den andre veien. Noen mener at menn, og spesielt en spesifikk type menn, er vår tids store tapere, at likestilling, #metoo og en ny type politisk korrekthet har gjort dem overflødige. Andre vil ha minimalt med omsorg for den typen menn som skildres i Guro Bruusgaards film «Han», og bare le litt overbærende over menn som er rasende fordi de har mistet privilegier de ikke fortjente å ha.

Heldigvis gjør ikke regissøren det lett for tilhengerne i noen av leirene. Filmen lapper sammen historiene til to menn og en gutt, i løpet av en lang dag. Her kan man kanskje pirke i at det varierer litt fra scene til scene om det har snødd eller ikke, men det er for så vidt ikke så viktig.

Frank Werner Laug spiller Harald, en gutt med mye innestengt aggresjon. Laila Goody har rollen som hans selvopptatte mor.

En mann tiden har gått fra

Den første vi møter, er filmskaperen Petter (Johannes Joner), som ikke får støtte til å lage sin planlagte film om Fridtjof Nansen. Kvinneandelen er for lav, og markedet er litt mettet på filmer om kjente menns bragder. I forkant av dette har Petter akkurat dummet seg ut i møte med et kvinnelig reportasjeteam, og på vei hjem klarer han å kollidere med bilen han har parkert ved siden av. Men noen har sett ham, og snart har både Petter og hans yngre kone Janne blitt oppringt av en person som krever at han kommer tilbake og gjør opp for seg. Det legger en demper på stemningen i hjemmet, som ikke var god i utgangspunktet, for de skal snart få middagsbesøk av Petters intellektuelle venner, som snakker over hodet på Janne.

Et annet sted i byen sitter arbeidsledige Eirik (Emil Johnsen) og koker på et Nav-kontor. Han er en aggressiv type som ikke takler ydmykelsen han føler i møte med kvinner han oppfatter som nedlatende.

Den tredje og siste hovedpersonen er barneskoleeleven Harald (Frank Werner Laug). Han blir sint når hans velmenende, kvinnelige lærer konfronterer ham med at foredraget han framfører åpenbart er et dårlig bearbeidet klipp- og lim-produkt fra internett, og forlater skolen i raseri. Han er kanskje den mest interessante og skremmende figuren i denne filmen, men også den det er lettest å føle sympati med. Spesielt når vi har fått oppleve hans usedvanlig selvopptatte og ufyselige mor (Laila Goody).

Emil Johnsen spiller den arbeidsledige einstøingen Eirik.

Ingen behagelig film

Dette er heldigvis en film som stiller flere spørsmål enn den besvarer. Flere av dem kan helt sikkert problematiseres, spesielt om man bestemmer seg for å sette ting på spissen. Det er ingen behagelig film, samme hva man måtte mene om hovedpersonene og hvordan de er fremstilt. Bruusgaard klarer heldigvis å krydre det hele med passende mengder svart humor.

Det er et interessant grep å skildre tre ulike personer, på forskjellige steder i livet. Det gjør at det ikke blir spesielt mye tid til å fordype seg i historien og omstendighetene rundt den enkelte, men en del får vi da vite, gjennom deres møter med andre. Vi får desto mer anledning til å gjøre egne refleksjoner over hvem de er og hvorfor de gjør som de gjør, og hvordan tilsynelatende små hendelser i et menneskes liv kan føre det inn på et spor som i verste fall kan få voldsomme konsekvenser.