Når livet tar en vending ingen hadde regnet med

BOK: Velskrevet bygdekrim fra Öland.

Johanna Mo er aktuell med krimromanen «Nattsangeren». Foto: Aschehoug

Marit Egaas Stavanger

Johanna Mo: Nattsangeren. Krim. 444 s. Oversatt av Lene Stokseth. Aschehoug.

Det er svensk krim som ruler for tida, på godt og vondt. De tre siste vinnerne av den nordiske krimprisen «Glassnøkkelen» var svenske kvinner (Malin Persson Giolito, Camilla Grebe og Stina Jackson). Litteraturanmelder i Dagbladet, Cathrine Krøger har innledet 2021 med å beskylde svenskene for å utgi spekulativ, bestialsk krim på løpende bånd, med Lars Kepler som det fremste eksempelet.

Nå lanseres nok en svensk krimforfatter på norsk. Johanna Mo var en erfaren skribent og oversetter da hun debuterte som forfatter i 2007, men oppnådde først suksess da hun begynte å skrive krim i 2013. «Nattsangeren» er hennes åttende bok, og første bind i Öland-serien.

Også denne boka begynner på bestialsk vis. Joel som er 15 år, blir mishandlet og knivstukket, og noen tyske turister finner ham død ved en rasteplass. En ungdomsgjeng med den selvdestruktive Fanny i spissen ser ut til å være involvert. Men så roer handlingen seg og vi blir kjent med politibetjent Hanna Duncker som nettopp har flyttet tilbake til Öland etter 16 år i Stockholm. Hanna forlot Öland så fort hun var gammel nok, for å slippe unna alt sladderet om det grusomme faren hennes hadde gjort. Men etter å ha ryddet opp i barndomshjemmet etter farens død, innser hun at hun lengter tilbake og at det er lite som binder henne til Stockholm.

Etter hvert som etterforskningen skrider fram, trer den drepte Joel og personene rundt ham mer og mer fram. Joel var en rolig gutt med noen mørke sider som han strevde med, han ble mobbet og hadde få venner. Joels mor, Rebecka var Hannas beste venninne i oppveksten, men de har ikke hatt kontakt på mange år.

Hanna er en dyktig etterforsker som er flink å snakke med folk, selv om hun på det personlige planet er både usikker og lukket. Kollega Erik Lundgren har også flyttet «på landet» etter mange år som politi i Malmö. Han er Hannas rake motsetning, han snakker mye og lever et strevsomt, men tilsynelatende lykkelig familieliv. Sammen tar de seg fram i et bygdemiljø der livet har tatt en vending ingen regnet med, og der drapet på Joel snur opp ned på livene til menneskene rundt.

Öland er Sveriges nest største øy, med et flatt og øde landskap som kler den dystre handlingen. Johanna Mo interesserer seg for menneskene som bor der, og beskriver dem med presisjon og varme. Hun har også et godt blikk for hverdagens banaliteter og hva store endringer og grusomme hendelser gjør med folk. I stedet for å pøse på med ytre handling, skaper hun spenning gjennom beskrivelser av mennesker, relasjoner og fortielser.