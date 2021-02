Forutsigbar flukt fra kartellet

Liam Neeson spiller rollen som den gamle, gode cowboyen som kjemper mot meksikanske gangstere i denne i overkant uoriginale actionfilmen.

Liam Neeson spiller en aldrende rancheier som må flykte fra meksikanske torpedoer i «The Marksman».

Kine Hult Journalist

Publisert: Nå nettopp

The Marksman

Skuespillere: Katheryn Winnick, Liam Neeson, Teresa Ruiz. Sjanger: Action / Thriller. Regi: Robert Lorenz. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

Dette er den typen rett fram-actionfilm som gjør jobben, men som antakelig vil blekne i hukommelsen etter bare et par uker. Liam Neeson spiller hovedrollen som den gamle Vietnam-veteranen Jim. Han har nylig blitt enkemann, strever med å holde på farmen sin i grenseområdene i Arizona, og tyr ofte til brunt brennevin for å døyve sorgene. Et klassisk eksempel på en mann som ikke har spesielt mye å miste, altså. Så når to meksikanske flyktninger, en mor og en liten gutt, blir innhentet av nådeløse torpedoer fra et brutalt narkokartell på eiendommen hans, gjør han det han mener er rett: Forsvarer dem så godt han kan.

I den uunngåelige væpnede konflikten som oppstår blir moren drept, men først får hun ytret en bønn om at Jim skal ta med seg sønnen Miguel til slektninger i Chicago. Det er verken torpedoene eller innvandringsmyndighetene enige i, men Jim har som sagt lite å miste, samt en velutviklet samvittighet.

Deretter får vi en lang og forutsigbar sekvens med flukt på tvers av et helt kontinent, hvor sannsynlighet ikke ser ut til å være med i ligningen. Skurkene er i hvert fall alltid rett rundt hjørnet, og våre venner unnslipper på hengende håret igjen og igjen. Samspillet mellom den aldrende, desillusjonerte mannen og den skeptiske guttungen er fint, men ikke akkurat minneverdig. Skurkene er av det endimensjonale slaget, og framstår som noe irrasjonelle i sin hevngjerrige iver etter å fakke en liten gutt og hans beskytter. Men ok, dette er ikke den typen film hvor du forventer en dyptpløyende analyse av Mexicos gjengproblemer og narkotrafikken fram og tilbake over grensen. I stedet har regissør Robert Lorentz valgt den enkleste veien. Resultatet er et skuldertrekk av en film.