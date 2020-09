Kiellands gode samvittighet på ny

BOK: Gode og lesverdige nytolkninger av Kiellands novelle «En god Samvittighed» til Kapittels 25-årsjubileum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristin Auestad Danielsen er en av tre forfattere som har bidratt med en ny novelle inspirert av Alexander L. Kiellands «En god samvittighet». Foto: Kristian Jacobsen

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Vigdis Hjorth, Kristin Auestad Danielsen og Tiril Broch Aakre: Samvittighetskvaler. Noveller. 86 sider. Pelikanen.

Litteraturfestivalen Kapittel er 25 år og markerer det blant annet med utgivelsen av en antologi i samarbeid med Kiellandsenteret og forlaget Pelikanen. Kristin Auestad Danielsen, Tiril Broch Aakre og Vigdis Hjorth har skrevet hver sin novelle med utgangspunkt i Kiellands «En god Samvittighed». Tore Rem bidrar med et opplysende forord, som kanskje heller burde vært et etterord, siden det legger såpass sterke føringer for lesningen. Dessuten har boken også en prolog.

Så kan man videre lure på hvorfor forfatterne som er utfordret, alle er kvinner, initiativtakerne er kvinner og hovedpersonene i samtlige noveller, også Kiellands, er kvinner. Hvis forholdet var omvendt, ville det nok blitt ramaskrik.

Men la gå. I Kiellands 140 år gamle tekst, av Garborg betegnet som «den blodigste satire vor litteratur eier», oppsøker fru Warden fattigkvarteret med ønske om å gjøre godt, men vender hjem i desillusjonert forakt over de fattiges onde tilbøyeligheter og grøsser ved tanken på hvordan det ville gå om «de pludselig fik Rigdom ihænde».

De tre nytolkningene legger seg nokså nær dette forelegget. I Auestad Danielsens «Det med dei to horene i butikken» inspireres jeg-fortelleren til veldedighet av en milliardær, men ender komisk nok med å kjøpe sjokolade til to østeuropeiske prostituerte.

I «På Folkemuseet» av Broch Aakre handler det om å hjelpe trengende i nærmiljøet. Innsatsen utvikler seg til en slags godhetsavhengighet, «som en narkoman som blir hektet ved første skudd».

Hjorth trekker inn Kant, Kierkegaard, Dickens o.a., nærmer seg problemstillingen mer prinsipielt og har nok den mest uttalte systemkritikken. Men samme hvor mye hovedpersonen gir, blir det aldri nok: «Uansett sum, ville jeg jo skamme meg».

Det heter i prologen (ikke forordet) at et siktemål med boken er å vise at Kiellands tanker om litteraturens kraft og forfatteren som samfunnsrefser er minst like relevante i dag. Vel. Når «Samvittighetskvaler» har blitt en god og leseverdig bok, skyldes det kanskje ikke så mye Kiellands stadige aktualitet eller bidragenes individuelle litterære kvalitet, som det henger sammen med at antologien i tråd med Garborg peker på oppgaver i samtiden som må løses og at den i tråd med Brandes og det moderne gjennombruddet «setter problemer under debatt». Skjønt hovedstrømningene i det 21. århundrets litteratur krever nok mer enn som så av en levende diktning.