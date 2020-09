Ingen Hedda-priser til Rogaland Teater

Laila Goody fra Stavanger vant Heddaprisen for sin rolle i «Måken» på Torshovsteatret/Nationaltheatret i Oslo. Foto: OyvindEide/Nationaltheatret

Laila Goody fra Stavanger vant prisen for beste kvinnelige medspiller for sin rolle i «Måken» på Torshovteatret. Men til tross for tre nominasjoner, ble det stang ut for Rogaland Teater i år.