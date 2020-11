Så dårlig at man nesten må le

Det er veldig vanskelig å finne en eneste god grunn til å bruke tiden sin på den nye Viaplay-serien «Professionals».

Tom Welling og Brendan Fraser spiller hovedrollene i «Professionals», en serie som på ingen måte lever opp til navnet sitt. Foto: null

Professionals

Amerikansk actionserie i 10 deler. Premiere på Viaplay mandag 23. november.

Til å begynne med var jeg usikker på om «Professionals» egentlig var en mislykket satire, eller en slags parodi på en utdatert actionserie. Tegnene var så mange: Et gjennomsiktig og halvtygd plot, pinlig og klisjéfylt dialog, parodisk skurkete skurker, skuespill langt under pari og alltid en redning i siste sekund når det ser som svartest ut.

Men dette er visst dessverre seriøst ment. Noen serier er så hinsides elendige at det går an å se dem nettopp av den grunn. Undertegnede hadde for eksempel stor glede av såpeserien «Passions» i sin tid, nettopp fordi den var så begredelig at det ble løye. «Professionals» er nesten der, men ikke helt, den er akkurat bra nok til å ikke være underholdende som kalkun.

En usedvanlig avdanket Brendan Fraser spiller en av de sentrale rollene, som en styrtrik filantrop som opplever at noen sprenger satelitten han akkurat har skutt opp - den som skulle redde verden fra en pandemi, slik spesielt gode satelitter som kjent kan gjøre. Det er ugler i mosen, og snart har vår mann hyret en gjeng elitesoldater som skal beskytte ham selv, hans kjære og bedriften. Mange vonde krefter jobber imot dem, og det er også uro innad i familien.

Disse halvhjertede komponentene skrus så sammen til en lettbeint actionserie, som aldri makter å overraske, annet enn i hvor dypt den er villig til å synke hva dialog, dramaturgiske snarveier og skuespill angår. Den befolkes av flate karakterer uten sjarm og serieskaperne legger for dagen en påfallende likegyldig holdning i alle ledd. Lettygd action kan være veldig gøy når det er bra laget. Her virker det dessverre som om det er reservelagets reservelag som er hentet inn. I en tid hvor strømmetjenestene flommer over av gode og halvgode serier, er det virkelig ingen grunn til å bruke tiden sin på noe så elendig som dette.