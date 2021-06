Britney Spears: – Jeg fortjener å få et liv

Popstjernen Britney Spears (39) ber en amerikansk domstol om å avslutte formyndersaken der faren hennes har kontrollert pengene og karrieren i 13 år.

Britney Spears under premieren av «Once Upon a Time in Hollywood» for to år siden. Onsdag deltok hun i et rettsmøte der hun ba dommeren frata faren formynderiet over henne. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

NTB-AP

Spears kom med anmodningen overfor dommeren i et rettsmøte i Los Angeles sent onsdag kveld norsk tid. Hun kalte formynderiet «misbruk».

– Dette formynderiet gjør meg mer skade enn godt. Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale. Hun fordømte faren og andre som også har bidratt til formynderiet.

Faren James Spears har i 13 år vært hennes verge og kontrollert pengene hun har tjent som popstjerne, trolig en formue verdt mer enn 50 millioner dollar.

Det var knyttet voldsom interesse til Spears' forklaring i rettsmøtet, ikke minst fordi fansen hennes har engasjert seg kraftig i hennes situasjon. Kampanjen #FreeBritney er blitt et stort fenomen på nett, og dokumentarfilmen «Framing Britney Spears» tar for seg saken.

Formynderordningen kom på plass etter at stjernen fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Vil gifte seg

I rettsmøtet onsdag sa Spears at hun vil gifte seg med kjæresten Sam Asghari og få et barn med ham, noe formynderiet ikke har gitt henne tillatelse til.

Det er første gang i formyndersaken at hun har uttalt seg for en åpen rettssal. Hun pratet raskt og brukte banneord mens hun leste opp en skriftlig tale i 20 minutter via lydoverføring til rettssalen.

Hennes foreldre, fans og journalister lyttet til talen hennes. Spears kom med flere detaljer underveis. Hun fordømte faren og andre som var i kontroll over formynderiet, og hun sa også at hun er nødt til å ta prevensjonspiller og andre medikamenter mot sin vilje.

– Jeg ønsker at dette formynderskapet avsluttes, uten noen evaluering, sa Spears til dommer Brenda Penny.

Penny takket popstjernen for «modige» ord, men kom ikke med noen kjennelse. Det er ventet at rettsprosessen kan bli langvarig før det fattes en beslutning om en eventuell avvikling av formynderiet.

– Utnytting

Da en advokat som representerer Spears medformynder sa at rettsmøtet og utskriften fra rettsmøtet måtte holdes bak lukkede dører dersom private helseopplysninger skulle legges fram, ropte Spears tilbake at alt hun sa, skulle være offentlig.

– De har gjort en god jobb med å utnytte livet mitt, så jeg føler det slik at det må være et åpent rettsmøte og at de bør lytte og høre på det jeg har å si, sa Spears.

Hun fortsatte og sa at hun ble tvunget til å innta medisinsk litium, noe som gjorde at hun følte seg full, etter at en øving i Las Vegas i 2019 ble avlyst. Konserten ble også avlyst. Spears sa at det eneste som skjedde var at hun var uenig i koreografien i deler av fremføringen.

– Jeg er ikke her for å være noens slave. Jeg kan si nei til et danseskritt, sa Spears.

– Ikke bare gjorde familien min en forbannet ting. Faren min var helt oppsatt på det, sa hun.

Faren lei seg

Hun anklaget faren for å nyte makten over henne, og illustrerte det med da hun ikke klarte å fullføre en rekke psykologiske tester i 2019. Det førte til at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling.

– Jeg gråt på telefonen i en time og han elsket hvert eneste minutt av det. Kontrollen han hadde over noen så mektig som meg, han elsket kontrollen ved å skade sin egen datter 100.000 prosent, sa Spears.

James Spears advokat Vivian Thoreen kom med en kort uttalelse på vegne av faren, etter å ha snakket med ham under en pause i onsdagens rettsmøte.

– Han er lei seg for at datteren lider og at hun har det så smertefullt. Spears elsker datteren sin og savner henne svært mye, sa Thoreen.

Britney Spears sa selv at hennes mange års fravær fra offentlighetens søkelys har skapt et falskt inntrykk av at hun hadde godkjent omstendighetene.

– Jeg løy og fortalte til hele verden at jeg er ok og at jeg er lykkelig. Jeg har vært i fornektelse. Jeg har vært i sjokk. Jeg er traumatisert, sa popstjernen.