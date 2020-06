Kor grisk kan du bli, spør The Bæn

Det var på tide at sardinnøkkelen fikk sin egen sang.

The Pene Bæn-gitarist Jarle Valle, til venstre, har med resten av bandet, inkludert vokalist Øyvind Dørum. Dermed ble det bare halvveis et soloalbum. Foto: Egil Jostein Ueland

The Bæn: «Sardin-nyggelen» (Jarle Valle)

The Bæn synger om å åpne sardinbokser, koret av slagordet: Ikke noe snikksnakk, Bjellands hermetikk takk. Mormoren til Jarle Valle hadde en skjev pekefinger, skadet på en hermetikkfabrikk, og Valle spinner en sang av dette.

The Pene Bæn-gitaristen planla et soloalbum, men stemmen sviktet under en periode med sykdomsbehandling. Band-kollega Øyvind Dørum overtok vokalen, og resten av gjengen deltar også. Dermed ble det til The Bæn; et soloalbum som ikke ble solo likevel.

Valle harselerer over dab-radioer i «FM radioen som forsvant» og raser mot vindmøllene på hjemstedet Brusand i spenstige «Det uler over fjellet»: Kor grisk kan du bli, kor lide ved kan du ha? The Bæn synger om «Merkelige steder i verden» og om å «Fatte matte», best i skolestua.

Flotte «Isprinsesså» bør derimot bli en The Pene Bæn-standard, og «Den merkelige og forvirrande historien – del to», med Valle på vokal, er merkelig og forvirrende bra.

Så ikke noe snikksnakk, mer musikk takk.

Beste spor: «Sardin-nyggelen», «Isprinsesså».