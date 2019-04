1 2 3 4 5 6

Sarah Vaughan: Skandalen. 392 sider. Oversatt av Carina Westberg. Gyldendal.

Allerede på side 21 viser Sarah Vaughan seg som en treffsikker skribent. Samtidig viser hun tydelig hvilket miljø som står sentralt i denne thrillerkrimmen:

«Han er voldsomt ambisiøs på en måte som ikke gjør seg i omgangskretsen deres, der suksess oppfattes som uungåelig, mens åpenlys ærgjerrighet anses for å være vulgært».

Dette er altså en historie om gentlemendrittsekker, en beretning om den britiske elite som allerede fra barndom og eliteskolene av får bekreftet at de kan gjøre hva som helst hvis de bare heter der riktige, har de riktige vennene, markerer seg på de riktige arenaen - og har de riktige, altså gamle, pengene.

Men «Skandalen» starter ikke der. Det hele begynner med aktorens jeg-stemme som tar oss med inn i saken hun gleder seg til å gyve løs på: politikeren står tiltalt for voldtekt på sin unge assisten. Aktor ser fram til å rive ned maktpersonen som ikke er kjent for å lyve, men for å være sparsommelig med sannheten, mannen som er statsministerens fortrolige og har gjort alt det som forventes av ham, streberen som er på vei opp fordi det er uungåelig, ikke fordi han egentlig streber.

Så kommer alle de andre stemmene. Konen hans som tegner et annet bilde. Konens venninne. De som skjuler hemmeligheter fra studiedagene, da han og gjengen hans strødde om seg med bunker av pundsedler fordi de var overbevist om at puber og kafeer så det som en ære å bli ramponert av nettopp dem, morgendagens ledere.

Spenningen ligger mellom linjene, inne i hodene, i de små minnene og de pinlige avsløringene - ikke i de dramatiske hendelsene, ikke i råskapen, ikke i brutale detaljer. Dette er elegant krim, britisk og språkbevisst og nydelig turnert fra første til siste side, og det er samtidig et politisk spark oppover. I alle hvis assistentens voldtektshistorie er sann.