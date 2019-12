Det uutholdelige singellivet - igjen

1 2 3 4 5 6

Hjem til jul

Norsk drama/komedie i seks deler. Slippes på Netflix 5. desember.

Skaper: Per-Olav Sørensen.

Medvirkende: Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Ghita Nørby, Hege Schøyen, Bjørn Skagestad, Felix Sandman, Line Cecilie Verndal med flere.

Anbefalt aldersgrense: 13 år.

Det beste først: Ida Elise Broch gjør en glimrende hovedrolle i Netflix’ første norske egenproduksjon. Hun spiller Johanne, en ung og vakker kvinne som har bikket 30, og som fortsatt er singel, til sin families store fortvilelse.

Som for å straffe henne for dette blir hun plassert i barne-enden av bordet under den årlige førjulsmiddagen med foreldre, søsken og deres respektive partnere og avkom. Der må hun sitte, til spott og spe, mens familiemedlemmene driver med den idiotiske utspørringen som tydeligvis blir alle single kvinner til del, i hvert fall i denne typen tv-serier og filmer. Så da tar hun en spansk en, og ljuger på seg en kjæreste som (foreløpig) ikke finnes.

Umiddelbart etterpå starter den lange og pinefulle jakten på noen som kan ta på seg oppdraget som kjæreste. Godt hjulpet av sin skrullete leieboer Jørgunn (Gabrielle Susanne Solheim Leithaug) kaster Johanne seg ut på kjøttmarknaden, som tydeligvis bare består av helt ekstraordinære tullinger. Det gir noen småmorsomme utfall og tilsvarende pinligheter, men det hindrer ikke hele konseptet i å framstå som temmelig utdatert og oppbrukt.

Det er en del som tyder på at det hele foregår i Oslo, men eksteriørbildene tyder like ofte på at vi befinner oss i en slags Astrid Lindgren-designet fantasiversjon av Norge, hvor folk bruker spark som framkomstmiddel og hvor man kan klappe reinsdyr i de bilfrie gatene. Serien utspiller seg over 24 dager, og noen ganger får man følelsen av at det egentlig var planlagt like mange episoder. Det er nemlig altfor mange personer som skal introduseres på litt vel kort tid, slik at det ofte er vanskelig å forstå hvem de er og hva slags betydning de har for hovedpersonen.

I tillegg til at Johanne skal igjennom en god del dater med diverse mer eller mindre håpløse folk, følger vi henne også på sykehusjobben, i møter med vennene, på julebord og sammen med flere familiemedlemmer, og stedet hun bor på er åpenbart ikke større enn at folk møtes på kryss og tvers i settinger som blir stadig mer usannsynlige. Det er masse bra folk med i denne serien, men de færreste av dem får anledning til å få spesielt mye ut av rollene.

Det skal ikke røpes hvordan det hele ender, men det går an å si så mye som at den klamme moralen som hører hjemme i denne typen førjulseventyr melder sin ankomst med full kraft på slutten. Man kan få adventsdiabetes av langt mindre.