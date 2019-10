Folk-duo med mye sørgelig å synge om

1 2 3 4 5 6

Kacy & Clayton: «Carrying on» (New West/Border)

Kacy Anderson går rett på sak: Should have married for money, like any woman in her right mind would do. Slik lyder åpningen av platen, med sangen «The Forty-ninth parallel». Hun fortsetter verset med instead I settled for love and don't you know that that’s the worst thing you can do.

Kacy og hennes tremenning Clayton Linthicum fra Saskatchewan i Canada er framme ved plate nummer fem, som i likhet med den forrige er produsert av Wilco-sjefen Jeff Tweedy.

I tittelkuttet «Carrying on» forteller Kacy oss at sometimes I think that I'm the only one who fears every second before it's begun, mens barnet i «Mom and Dad’s waltz #2» har en welfare Mom and a farewell Dad.

Kort sagt byr duoen på vakre sanger med dystert innhold. Det blir noen likegyldige kutt utover albumet selv om de bærer fram budskap om triste høytider, giftige forhold, truet villmark, det såre med Alzheimers og døden som alltid står for døra.

Åpningen er derimot sterk.

Beste spor: «The Forty-ninth parallel», «Carrying on», «Mom and Dad’s waltz #2».