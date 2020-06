Ikkje heilt konge

FILM: For lang, for låg energi og for lite morosamt frå Staten Island.

Scott er alt anna enn kongen av Staten Island. Han er ein 24 år gammal tapar som bur heime hos mor. Foto: Mary Cybulski

Jan Zahl Kulturjournalist

The King of Staten Island

Med: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow og Steve Buscemi. Sjanger: Komedie. Regi: Judd Apatow. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år. Lengde: 2 timar, 17 minutt.

«The King of Staten Island» er strengt tatt ei ganske banal historie fortalt gjennom det som kan verka som ei lang rekke sketsjar. Som ikkje er gode nok.

Scott (Pete Davidson) er 24 år og bur framleis heime hos mora (Marisa Tomei). Han brukar dagane på å røyka dop, spela dataspel med taparvenene sine. Mens søstera drar for å studera på college, er han strengt tatt ein klassisk tapartype – rett nok med ein urealistisk draum om å starta ei kombinert tatoverings- og matsjappe.

Scotts far var brannmann, og døydde då Scott var berre sju år. Overfor vennene framstiller Scott det som om det ikkje er noko problem, men du treng verken å vera psykolog eller særleg eldre enn 12 år for å skjønna at farens død sjølvsagt er eit problem for Scott.

Så møter mora ein storkjefta kar som også viser seg å vera brannmann. Scott får stilt nokre krav til seg. Han må ta eit aldri så lite oppgjer med seg sjølv, kanskje gjera noko meir ut av livet sitt. Ja, og så kan du jo tenkja deg korleis det går.

Steve Buscemi (t.h.) har ei birolle som brannmann og tidlegare kollega av Scotts døde far. Foto: Mary Cybulski

Det som kunne vore ei sår og vond historie, blir i Judd Apatows regi i staden spelt ut som ein forsøksvis varm og morosam feelgood, presentert som «komedie». Her er mange forsøk på opplegg til punch lines, ei lang, lang rekke scener som nærmast er sketsjar. Problemet er at dei stort sett ikkje er særleg morosame, same kor hardt filmskaparane prøver. Dei prøver for hardt. Eg drog på smilebandet 3–4 gonger.

Det andre problemet med å prøva å laga komedie av noko sårt, alvorleg og vanskeleg, er at me aldri kjem under huda på eller får særleg sympati med karakterane. Du føler ikkje med ein hovudperson som ser ut som han driv vel så mykje med rappkjefta stand up som skodespel med emosjonell innleving.

Ein film skal vera veldig god for å forsvara to timar og 17 minutt. «The King of Staten Island» er ikkje ein slik film, og burde vore kutta og stramma opp både i energi og framdrift.