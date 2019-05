John Wick har brukt opp kruttet

John Wick: Chapter 3

Sjanger: Action / Krim / Thriller. Skuespillere: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Jason MantzoukasIan, McShane, Anjelica Huston. Regi: Chad Stahelski. Nasjonalitet: USA. Lengde: 2 t. 10 min. Aldersgrense: 15 år.

1 2 3 4 5 6

Suksessen til ultravoldelige «John Wick» fra 2014 kom nok overraskende på mange. Lavbudsjettfilmen gikk rett på dvd i Norge, mens oppfølgeren fra 2017 ble satt opp på kino etter at den første filmen hadde fått en betydelig tilhengerskare. Nå er altså den tredje filmen om den iskalde drapsmaskinen John Wick (Keanu Reeves) her, og den fortsetter der den forrige slapp. Vår antihelt hadde da brutt en av de interne reglene i leiemorderlosjen, og fikk et lite forsprang før han ble lyst fredløs med en betydelig pris på hodet sitt.

I film nummer tre er det ufattelig mange som har latt seg friste av millionbeløpet som den som dreper Wick kan innkassere. I likhet med sine forgjengere har denne filmen rikelig med heftige voldsscener, svart humor og et persongalleri som kunne vært hentet ut av en mørk tegneserie. Det begynner friskt med at hovedrolleinnehaveren slår ihjel en gigantisk fyr med en bok - på biblioteket, før han flykter til stadig nye steder hvor han blir angrepet av stadig nye typer. Han stikker kniver igjennom alle mulige kroppsdeler, han plaffer ned utallige motstandere, går løs på folk til hest, på motorsykkel i fart og så videre og så videre. Det er litt stilig og morsomt en stund, men så slår kjedsomheten inn. For dette er egentlig bare koreografi. Det ligger muligens en slags handling bak all volden, men den er syltynn og fullstendig uengasjerende. Vi har sett alt før, først i de to forrige filmene, men etter hvert også i inneværende film. Ting som er stilige den første gangen de skjer, blir bare påtrengende den fjerde og femte gangen.

Man skulle kanskje ikke tro at det var mulig å kjede seg under en så til de grader actionfylt film, men det er akkurat det som skjer. Regissør Chad Stahelski burde gitt seg mens leken var god. Og forhåpentligvis har han vett til å ikke gå i gang med en fjerde film.