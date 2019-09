Spelemann-musikal utsolgt to uker før premiere

– Et eventyr, sier prosjektleder Ingrid Milde. Hun har fulgt arbeidet fram mot premieren lørdag 28. september. I månedsvis har over 100 mennesker jobbet seg inn i historien om den jødiske melkemannen Tevye og hans døtre – og allerede før premieren kan gjengen notere seg for minst én suksess; tre fulle hus.

– Blir det ekstraforestillinger?

– Nei, det klarer vi ikke. Over 100 personer er involvert, og de aller fleste har full jobb, derfor får vi ikke få på plass mer enn de tre forestillingene som allerede er planlagt, sier Milde.

Sandnes kulturhus har i flere år markert seg som musikalscenen i regionen. Oppsetningene har imidlertid vært krevende, ikke minst økonomisk, og ledelsen har derfor bestemt at huset selv ikke skal involvere seg i flere musikaler. Men allerede første musikalløse året kom Sandnes operakor inn med sine planer. Dermed blir det altså musikal også i år, om snaue to uker, for de som har sikret seg billett.